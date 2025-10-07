Tribune | Modernisation du réseau des arrêts de bus : Les propositions de Ousseni Bagaya

Ceci est une proposition de Ousseni Bagaya, Burkinabè résident en Taïwan, pour une modernisation des arrêts de bus au Burkina Faso.

Et si on passait à la vitesse supérieure avec des « Arrêts de Bus plus Intelligents » et plus sécurisés, à l’image des 530 nouveaux bus ?

En rappel, c’est dans le cadre de l’Initiative présidentielle pour une éducation de qualité et du projet de mobilité urbaine du Grand Ouaga que Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, Président du Faso et Chef de l’État, a lancé l’acquisition de 530 bus. Le premier lot, composé de 155 nouveaux bus modernes, est déjà en circulation !

Grâce à cette acquisition récente, le réseau de transport urbain de Ouagadougou s’est rajeuni : flambant neuf, plus confortable et plus sécurisé. Ce projet ambitieux vise à transformer durablement la mobilité dans les villes du Burkina Faso et à offrir aux usagers plus de confort, de sécurité et de régularité.

À plus de 13 000 kilomètres (à vol d’oiseau) de la mère patrie, le Burkina Faso, nous avons ressenti ce vent de modernisation avec fierté. Ces nouveaux bus sont adoptés par la population, qui les surnomme affectueusement « les jolis bus de IB ». Ils brillent, ils impactent positivement l’environnement, ils sont dotés de caméras de surveillance et – cerise sur le gâteau – ils arrivent à l’heure. Eh oui, la ponctualité! Parlons-en.

C’est même le cœur de cette lettre ouverte N°002 : pourquoi ne pas accompagner ces avancées par une réflexion ambitieuse sur l’état et la qualité du réseau des arrêts de bus? Et si nous allions plus loin en modernisant les arrêts existants pour qu’ils soient à la hauteur de nos nouveaux bus: plus, intelligents, plus accessibles, plus sécurisés et mieux adaptés aux réalités climatiques locales.

Je ne suis pas dans les secrets des dieux, mais je demeure convaincu que cette réflexion est déjà engagée, car les autorités de ce Burkina nouveau, en pleine transformation, agissent avec le peuple et au service de l’intérêt général. Et franchement, j’adore!

Aujourd’hui, beaucoup d’arrêts sont exposés, peu visibles, peu localisés, et parfois peu sécurisés. Pourtant, ils sont essentiels: c’est par eux que tout commence pour accéder à un bus ou à une ligne.

Les « Arrêts de Bus plus Intelligents » peuvent contribuer à ancrer une culture de la ponctualité, tant chez les usagers que chez l’opérateur. Le réseau des bus fait partie intégrante du quotidien des Burkinabè. À ce titre, fournir des informations d’arrivée en temps réel est capital pour les étudiants, les travailleurs et l’ensemble des usagers, sans exception.

Une configuration de base, adaptée à notre contexte local, pourrait inclure : des écrans dynamiques affichant les horaires en temps réel des lignes desservies, des informations commerciales ou citoyennes, des caméras de surveillance, un éclairage solaire pour la nuit, des bancs pour l’attente (notamment pour les personnes âgées), voire même des annonces vocales, etc.

Enfin, l’intégration des données des passagers et des bus permettrait de constituer une base de données de trafic complète, utile à l’optimisation des itinéraires et des horaires. Cela améliorerait la répartition et l’efficacité opérationnelle de la SOTRACO. Par ricochet, cela pourrait aussi favoriser le développement de compétences locales en big data.

Il peut également s’avérer nécessaire de développer des applications (mobiles) de bus plus complètes, permettant la localisation des bus en temps réel, la planification des itinéraires et l’accès aux informations tarifaires. Une belle opportunité pour notre « jeunesse tech ». N’est-ce pas, Messieurs les experts Dr. Wendkuuni Moise Convolbo, Mahamady Sangla, Amon Bazongo, …? !

En conclusion, ces arrêts modernes contribueraient non seulement à renforcer une image modernisée et dynamique du service public, mais aussi à incarner une ville résolument tournée vers l’avenir — une ville qui avance souverainement, durablement, et au rythme des besoins réels et contemporains de mobilité et d’attractivité urbaine …

Chapeau bas aux autorités pour les efforts consentis!

Bonne semaine d’engagement patriotique et de participation citoyenne à toutes et à tous!

Ousseni Bagaya, Burkinabè résident en Chine Taïwan