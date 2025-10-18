Communiqué | Étudiez à HETEC Burkina Faso – L’Institut de Référence pour les Licences et Masters Professionnels

publicite

0 Partages Partager Twitter

💢Vous aspirez à professionnaliser vos compétences dans un institut international, équipé d’infrastructures de pointe, avec des diplômes reconnus par le CAMES ?

🌟💢🌟💢🌟💢

🛑 HETEC BURKINA FASO

📚🖊 NOS FILIÈRES :

• Logistique et transport

• Comptabilité & Finance

• Comptabilité, contrôle et audit

• Systèmes Informatiques, Réseaux et Télécommunications

• Systèmes Informatiques et Logiciels

• Management des ressources humaines

• Management des Organisations et des Projets

• Communication des entreprises et des organisations

• Procédures de fiscalités appliquées

• Marketing et communication d’entreprise

Pour plus d’informations : www.hetecburkina.com

🎯 Les inscriptions et réinscriptions pour la rentrée académique 2025-2026 se poursuivent.

☎ Infoline : (226) 56 15 00 00

✅ Écrivez-nous sur WhatsApp : (226) 77 04 75 75 / 56 15 00 00 / 63 42 99 99.

📧 Email : [email protected]

HETEC, la trajectoire de votre réussite

L’école de votre entreprise !

#Elearning

#Coursdusoir

#Coursdujour

#Licence

#Master

#HETECOUAGA