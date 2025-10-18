Communiqué | Étudiez à HETEC Burkina Faso – L’Institut de Référence pour les Licences et Masters Professionnels

Mariam Lengane Envoyer un courriel il y a 48 secondes
0 Temps de lecture 1 minute
publicite

💢Vous aspirez à professionnaliser vos compétences dans un institut international, équipé d’infrastructures de pointe, avec des diplômes reconnus par le CAMES ?
🌟💢🌟💢🌟💢
🛑 HETEC BURKINA FASO

📚🖊 NOS FILIÈRES :

• Logistique et transport
• Comptabilité & Finance
• Comptabilité, contrôle et audit
• Systèmes Informatiques, Réseaux et Télécommunications
• Systèmes Informatiques et Logiciels
• Management des ressources humaines
• Management des Organisations et des Projets
• Communication des entreprises et des organisations
• Procédures de fiscalités appliquées
• Marketing et communication d’entreprise

Pour plus d’informations : www.hetecburkina.com

🎯 Les inscriptions et réinscriptions pour la rentrée académique 2025-2026 se poursuivent.
☎ Infoline : (226) 56 15 00 00
✅ Écrivez-nous sur WhatsApp : (226) 77 04 75 75 / 56 15 00 00 / 63 42 99 99.
📧 Email : [email protected]

HETEC, la trajectoire de votre réussite
L’école de votre entreprise !

#Elearning
#Coursdusoir
#Coursdujour
#Licence
#Master
#HETECOUAGA

 

❤️ Invitation

Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Burkina 24 Suivre la chaine


Restez connectés pour toutes les dernières informations !

Mariam Lengane Envoyer un courriel il y a 48 secondes
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de Mariam Lengane

Mariam Lengane

Articles similaires

Communiqué | Championnat National d’Équitation 2025 : Le Rendez-vous des Passionnés de Sports Équestres au Burkina Faso

il y a 2 jours

Région du Nakambé : Soleil Resources offre plus de 30 millions F CFA en dons aux populations locales

il y a 4 jours

Communiqué | Faso Loto 5/90 – « Nékré » Tirage du Lundi 13 Octobre 2025

il y a 5 jours

Communiqué | Tranche Commune Entente 2025 : découvrez la liste complète des gagnants du tirage du 6 octobre 2025

il y a 5 jours

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page