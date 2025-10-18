Communiqué | Étudiez à HETEC Burkina Faso – L’Institut de Référence pour les Licences et Masters Professionnels
💢Vous aspirez à professionnaliser vos compétences dans un institut international, équipé d’infrastructures de pointe, avec des diplômes reconnus par le CAMES ?
🛑 HETEC BURKINA FASO
📚🖊 NOS FILIÈRES :
• Logistique et transport
• Comptabilité & Finance
• Comptabilité, contrôle et audit
• Systèmes Informatiques, Réseaux et Télécommunications
• Systèmes Informatiques et Logiciels
• Management des ressources humaines
• Management des Organisations et des Projets
• Communication des entreprises et des organisations
• Procédures de fiscalités appliquées
• Marketing et communication d’entreprise
Pour plus d’informations : www.hetecburkina.com
🎯 Les inscriptions et réinscriptions pour la rentrée académique 2025-2026 se poursuivent.
☎ Infoline : (226) 56 15 00 00
✅ Écrivez-nous sur WhatsApp : (226) 77 04 75 75 / 56 15 00 00 / 63 42 99 99.
📧 Email : [email protected]
HETEC, la trajectoire de votre réussite
L’école de votre entreprise !
#Elearning
#Coursdusoir
#Coursdujour
#Licence
#Master
#HETECOUAGA
