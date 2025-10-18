Faso Branding Week 2025 : La propriété intellectuelle au service de la résilience économique des PME

Le Secrétariat permanent du Centre national de la propriété intellectuelle (CNPI) organise, du 17 au 18 octobre 2025, la deuxième édition du « Faso Branding Week » au SIAO à Ouagadougou. Le thème retenu est « Propriété intellectuelle et résilience économique des PME ».

L’objectif principal de cette rencontre est de sensibiliser les acteurs économiques au rôle stratégique de la Propriété intellectuelle comme levier de développement, de compétitivité et de croissance pour les Petites et Moyennes Entreprises (PME).

Selon Wêndinda Charles Ribgoalinga, président du comité d’organisation, cette édition se veut un cadre de promotion et de valorisation de la propriété intellectuelle comme moteur de croissance économique. « Le Faso Branding Week est un moyen pour nous de célébrer la propriété intellectuelle. Elle doit être intégrée dans les activités quotidiennes des PME, car elle constitue une source essentielle de savoir, de savoir-faire et de savoir-être », a-t-il expliqué.

Au programme, plusieurs panels, expositions et journées portes ouvertes permettront aux participants de mieux comprendre les enjeux de la propriété intellectuelle.Cette année, un accent particulier sera mis sur la marque, considérée comme « l’un des actifs les plus dynamiques et stratégiques » des entreprises.

« Il n’existe pas de meilleur moyen pour une entreprise de se distinguer sur le marché que par une marque forte, gage de crédibilité et de confiance auprès des consommateurs », a ajouté Wêndinda Charles Ribgoalinga Ribgoalinga.

Le Centre national de la propriété intellectuelle (CNPI), structure rattachée au ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, profitera de cette semaine pour se rapprocher du public et mieux faire connaître ses missions à travers des journées portes ouvertes.

Une initiative soutenue par l’OAPI

Mnanta Komi Lamatetou, représentant du directeur général de l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI), parrain de l’édition, a salué une initiative conforme à l’Appel de Ouagadougou lancé par les ministres chargés de l’industrie des États membres de l’OAPI en 2024.

« Le Faso Branding Week favorise une saine émulation entre les acteurs économiques et met en lumière la valeur des produits locaux. Il permet aussi de comprendre les enjeux liés à l’enregistrement et à la valorisation des titres de propriété intellectuelle », a-t-il déclaré.

Le gouvernement mise sur la labellisation des produits locaux

Représentant le Premier ministre, Mamadou Dembélé, a réaffirmé la volonté du gouvernement de faire de la propriété intellectuelle un levier du développement économique.

« La marque agit comme un gage de qualité et de confiance pour le consommateur. C’est pourquoi le gouvernement s’est engagé dans le processus de labellisation des produits du terroir à travers les marques collectives et les indications géographiques », a-t-il précisé.

Il a par ailleurs exhorté les PME à intégrer la culture de la propriété intellectuelle dans leur stratégie de développement.

Cette deuxième édition du Faso Branding Week a également été marquée par le lancement du site web officiel du CNPI (www.cnpi.bf), destiné à fournir des informations en temps réel sur les activités et services de l’institution.