« Ma brique pour Sankara » : L’initiative citoyenne et inclusive pour achever le mémorial

Le projet inclusif « Ma brique pour Sankara » a été officiellement lancé sur le site du mémorial le vendredi 17 octobre 2025. Cette initiative de grande envergure vise à ériger un monument durable en hommage à Thomas Sankara, offrant à chaque citoyen l’opportunité concrète de contribuer à la réalisation de ce devoir de mémoire.

L’esprit du capitaine Thomas Noël Isidore Sankara et de ses 12 compagnons demeure, faisant écho à la célèbre affirmation de l’écrivain sénégalais Birago Diop : « Les morts ne sont pas morts ». Leur présence est désormais symbolisée par le mausolée inauguré le 17 mai 2025.

Afin de pérenniser cette mémoire sur le site du mémorial, qui s’étend sur une superficie d’environ 20 hectares, de nombreuses infrastructures seront érigées.

Pour concrétiser cette ambition, l’État burkinabè, en collaboration avec le Comité international du mémorial Thomas Sankara, a lancé l’opération nationale et internationale « Ma brique pour Sankara ».

« Cette initiative permettra à tous ceux qui partagent les idéaux de Sankara, amis du Burkina Faso et citoyens burkinabè de participer à la réalisation de ces infrastructures », a expliqué Luc Damiba, conseiller spécial du premier ministre.

Six canaux de contribution ont été mis en place pour garantir l’accessibilité maximale et répondre aux habitudes de paiement de tous les citoyens. « Le guichet physique au site du mémorial, le dépôt par mobile money, le virement bancaire, le paiement par la plateforme Faso arzèka, les dons en nature, les mécènes et sponsors », a-t-il énuméré.

Ainsi donc, le comité international du mémorial Thomas Sankara a lancé un appel solennel à tout un chacun pour la construction du mémorial Thomas Sankara.

« Nous en appelons donc à tous les Burkinabè, aux peuples de l’AES, à tous les africains, nos frères et sœurs de la diaspora, aux afro-américains, et à tous les peuples de tous les continents, aux hommes, femmes et enfants de toutes races, aux partenaires techniques et financiers, aux Etats amis et aux opérateurs économiques : apportons chacun au moins notre brique pour Sankara, nos briques pour Sankara, et bâtissons ensemble ce mémorial universel, symbole de courage, de dignité et d’unité humaine, où les générations présentes et futures apprendront que l’Afrique peut compter sur elle-même », a lancé le Colonel-Major à la retraite Daouda Traoré, président du comité international Mémorial Thomas Sankara.

Cette initiative patriotique ambitionne de récolter 4 milliards de FCFA, ce qui représente 8% du budget total nécessaire à la réalisation du mémorial. Dès le lancement de l’opération, le ton a été donné par les premières contributions immédiates.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24