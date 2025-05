Burkina Faso : Tout savoir sur le Mausolée Thomas SANKARA et de ses 12 compagnons, officiellement inauguré ce 17 mai 2025

publicite

Le Mausolée Thomas SANKARA et de ses 12 compagnons, enfin une réalité au Burkina Faso !

Annoncé il y a quelques temps, le mausolée dédié au Capitaine Thomas Sankara et à ses 12 compagnons est officiellement inauguré ce samedi 17 mai 2025 à Ouagadougou,

La cérémonie est placée sous le patronage du Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, Chef de l’État, dont le discours a été livré par le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.

L’Etat-major général des armées (EMGA) a porté à la connaissance des populations de la ville de Ouagadougou que, dans le cadre de la cérémonie d’inauguration du Mausolée Thomas SANKARA ET SES DOUZE COMPAGNONS, 21 coups de canons (salves d’honneur) seront tirés. Les populations sont invitées à rester calmes à l’entame des détonations et à vaquer à leurs occupations.

LE MEMORIAL THOMAS SANKARA ET LE MAUSOLEE DU PRESIDENT THOMAS SANKARA ET SES 12 COMPAGNONS

I. LE MÉMORIAL

Situé à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, le Mémorial Thomas SANKARA est dédié à la mémoire du président Thomas SANKARA, père de la Révolution d’août 1983. Il est érigé sur le site historique du Conseil de l’Entente, lieu de l’assassinat du président Sankara et de ses douze compagnons.

Officiellement ouvert en 2020, le Mémorial a pour vocation de devenir un lieu de recueillement, d’éducation citoyenne, de transmission culturelle et de promotion des idéaux de Thomas Sankara auprès des visiteurs.

Le site, d’une superficie d’environ 20 hectares, accueillera plusieurs infrastructures destinées à perpétuer la mémoire de Thomas Sankara et à valoriser les principes de la Révolution Démocratique et Populaire. Il est prévu notamment :

une tour de 87 mètres,

un mausolée de 10 mètres,

une Maison des mémoires,

un musée,

une bibliothèque et une médiathèque,

une salle d’exposition,

un Flambeau de la révolution,

une salle polyvalente,

des ateliers d’innovation,

des boutiques, restaurants, un téléphérique,

des statues,

le Parc Thomas Sankara ainsi que cinq espaces aménagés.

II. LE MAUSOLÉE

Le Mausolée Thomas SANKARA et ses 12 compagnons a été construit pour honorer la mémoire du Capitaine Thomas Sankara et de ses douze compagnons tombés à ses côtés. Il vise, d’une part, à célébrer leur engagement et, d’autre part, à préserver et promouvoir l’héritage politique du Père de la Révolution d’août 1983. C’est également une sépulture digne que l’État et la Nation burkinabè offrent au Président Sankara et à ses compagnons.

Ce mausolée met un terme à un long parcours marqué par de nombreuses péripéties : inhumation au cimetière de Dagnoën, profanation des tombes, exhumation des restes… Désormais, les corps reposent à leur lieu de chute, où s’élève aujourd’hui ce monument de mémoire.

Une symbolique architecturale forte

Le Mausolée, conçu en forme d’œil, est composé de grands segments de cercle de plus de 7 mètres de hauteur, d’une rampe monumentale et de marches descendantes, représentant les 13 martyrs couchés. L’enveloppe extérieure est faite de blocs de latérite taillée.

L’architecture allie tradition et modernité, avec une nette inclination vers la tradition. Elle raconte et matérialise l’histoire brutalement interrompue du Président Sankara et de ses compagnons. Selon une symbolique solaire, la vie humaine commence à l’est (lever du soleil) et s’achève à l’ouest (coucher du soleil). Arrachés prématurément à la vie, Sankara et ses compagnons n’ont pas atteint le couchant. Ainsi, le mausolée est orienté vers le sud, et les corps sont disposés du nord au sud. La tombe de Thomas Sankara se trouve au centre, entourée par les tombes de ses douze compagnons, réparties par tirage au sort : six à gauche et six à droite.

Au plafond du Mausolée, treize persiennes laissent filtrer la lumière du soleil, créant un effet lumineux particulier à l’intérieur. Ces ouvertures symbolisent le vide laissé par les disparus.

Une construction enracinée et durable

L’ensemble du mausolée est bâti en blocs de terre comprimée, un matériau traditionnel, renforcé par des blocs de latérite à l’extérieur. Ce choix écologique s’inscrit dans la vision de Sankara, qui prônait l’autonomie, la sobriété et la valorisation des ressources locales pour un développement durable du Burkina Faso. Ce type de construction est particulièrement adapté au climat sahélien.

Le site est entouré d’une esplanade, soutenue par des murailles de rétention en granite condensé, créant une harmonie entre architecture contemporaine et savoir-faire local. Le tout reflète une vision futuriste enracinée, traduisant le rêve de Sankara pour un Burkina Faso indépendant, digne et résilient.

Un engagement politique fort

La construction du mausolée a été entièrement financée par l’État. Les plus hautes autorités burkinabè s’y sont pleinement investies, suivant de près toutes les étapes du projet, sous le leadership de Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, Président du Faso, Chef de l’État.

Sa réalisation constitue un hommage fort et symbolique au Président Thomas Sankara et à ses douze compagnons, tout en érigeant un lieu de mémoire collective, de recueillement et de transmission historique pour les générations présentes et futures.

La date du 17 mai

Le choix de la date du 17 mai pour inaugurer cette infrastructure, fait référence à une date historique, celle du 17 mai 1983, qui est retenue comme étant la date du déclenchement de la Révolution démocratique et populaire (RDP) à la suite de l’arrestation de Thomas Sankara, alors Premier ministre du Conseil du Salut du Peuple (CSP).

Le choix de cette date, pour inaugurer l’infrastructure marque la renaissance du Président Thomas SANKARA et ses 12 compagnons qui vivent en réalité dans les cœurs.

Organisation et défis

Le Gouvernement entend faire de la construction et du développement des sites touristiques tels que le Mémorial Thomas-SANKARA, de véritables leviers de promotion des valeurs cardinales de référence, qui participent au rayonnement socio-économique de notre pays.

La coordination des activités de constructions des différentes infrastructures est assurée par le Projet de Construction des Infrastructures du Mémorial Isidore Noël SANKARA (PCIM-INTS) qui est une structure sous tutelle technique du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, et financière du Ministère en charge de l’économie. Ce projet travaille en collaboration avec le Comité international Mémorial Thomas SANKARA.

Le maître d’œuvre de toutes les infrastructures dont le Mausolée est l’architecte international, Francis Kéré qui travaille avec plusieurs entreprises.

Après le Mausolée Thomas SANAKARA et ses 12 compagnons, le prochain défi à relever pour le projet de construction et ses partenaires est la construction de la tour Thomas SANKARA haute de 87 mètres, 87 représentants l’année à laquelle Thomas SANKARA et ses compagnons sont tombés sur le site de l’ex conseil de l’Entente, site du mémorial Thomas SAKARA.

III. PARTIES PRENANTES DU PROJET

Les parties prenantes du projet sont :

les départements ministériels et institutions ;

le CIM-TS ;

la Commune de Ouagadougou ;

les Partenaires au développement ;

les familles des victimes du coup d’État du 15 octobre 1987.

IV. PARTENAIRES DE MISE EN OEUVRE

le pool d’architectes conduit par l’entreprise Kéré Architecture avec comme membres Cauris Architecture et la Soudanaise ;

les entreprises prestataires.

Durée du Projet : 2024-2028

