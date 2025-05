Autosuffisance alimentaire au Burkina Faso : Une première cuvée de 2.000 jeunes « VDP d’agriculture » bientôt livrée

publicite

Après Kongoussi dans le Centre-Nord, l’équipe du Bureau National des Grands Projets du Burkina s’est déportée, le vendredi 16 mai 2025, à Diabo, une commune située de la région de l’Est pour aller constater l’évolution des jeunes sélectionnés pour bénéficier d’une formation en agriculture dans le cadre de l’initiative présidentielle pour la production agricole et l’autosuffisance alimentaire.

Ici, dans le Centre de Promotion Rurale (CPR) PK60 de Diabo, une trentaine de jeunes motivés et déterminés à acquérir de nouvelles compétences en agriculture afin de relever le pari de l’autosuffisance alimentaire sont en pleine formation.

Les cours se tiennent en deux phases : théorique et pratique. La phase pratique qui est beaucoup plus encouragée est plutôt prometteuse au regard des résultats atteints à quelques jours de la fin de la formation.

«De façon générale, ils ont bien assimilé, à travers la pratique, nous avons vu que chacun a pu mettre en pratique ce qu’il a appris», a confié Soumana Sangna, formateur.

Il a signalé que les apprenants ont eu également des modules sur la petite mécanisation. À cet effet, ils ont appris comment se servir d’un semoir manuel, d’un semoir à traction animale, d’un motoculteur, d’une motopompe et même d’un tracteur.

«On essaye de leur donner des b.a.ba théoriques pour leur montrer chaque matériel quel est son rôle, quelles sont les différentes parties qui le composent, quelles sont les différentes fonctions que chaque matériel fait en fonction du travail souhaité. Donc, on leur montre cela de façon théorique et par la suite, on part sur le terrain pour que chacun d’entre eux puisse mettre cela en pratique », a-t-il notifié.

Seydou Barro, un des responsable du Centre de Promotion Rurale PK60 a fait savoir que le programme qui a été soumis à ces jeunes est composé de 10 modules dont entre autres, des modules axés sur l’aménagement des espaces agricoles, bio-intrant (fabrication des pesticides et des fertilisants liquides et solides).

«Et puis, il y a le module sur le maraîchage. À cet effet, ils ont appris comment faire des pépinières, comment repiquer, quelles sont les spéculations qui sont à faire des pépinières et quelles sont les spéculations où on peut faire le semi-direct», a-t-il ajouté.

Malgré quelques difficultés rencontrées, Seydou Barro a souhaité plutôt saluer l’engagement des apprenants qui assimilent bien les différents modules qui leur sont dispensés.

Selon Nemata Yaogo, apprenante, cette formation permettra de booster désormais, d’apporter un plus dans la production agricole au niveau de leurs communes respectives. « À travers cette formation, on découvre que c’est parce qu’on n’avait pas assez de connaissances en agriculture que nous ne produisions pas assez. Je pense qu’après la formation, on fera mieux », a-t-elle promis.

En rappel, le Bureau National des Grands Projets du Burkina ambitionne à travers l’initiative présidentielle pour la production agricole et l’autosuffisance alimentaire former 8000 à travers le pays en agriculture. Une première cuvée de 2000 jeunes sortira des centres de formation dans quelques jours.

Willy SAGBE

Burkina 24

