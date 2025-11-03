Coupe du monde U17 : La Tunisie et l’Afrique du Sud s’imposent, le Maroc battu, le Sénégal prend un point

0 Partages Partager Twitter

La Coupe d’Afrique des nations (CAN) des moins de 17 ans a débuté ce lundi 3 novembre 2025. Les représentants africains ont connu des fortunes diverses à la faveur de cette première journée des matchs de poule.

L’Afrique du Sud a fait une bonne entame dans la compétition en battant la Bolivie (3-1). Les Sud-Africains ont terminé la rencontre à 10 avec l’expulsion de Sive Pama à la 36e minute.

Le Maroc pour sa part s’est incliné devant le Japon (2-0) alors que le Sénégal a fait match nul (0-0) face à la Croatie. Contre les Iles Fidji, la Tunisie n’a pas eu du mal et s’est imposée (6-0).

Le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire, les deux autres représentants africains entrent en compétition le mercredi 5 novembre 2025.

Le match des Étalons U17 se joue à 15h15. La finale de ce tournoi qui compte 48 équipes se dispute le 27 novembre prochain. L’Allemagne est le tenant du titre.