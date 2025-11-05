Côte d’Ivoire : Arrestation de Damana Pickass, les explications du Procureur de la République

Côte d’Ivoire – Le procureur de la République a confirmé l’arrestation du vice-président du PPACI, Damana Pickass à Bingerville, dans le district d’Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Il est accusé d’appels à l’insurrection.

L’information de l’arrestation de Damana Adia Pickass s’était emparée de la toile, le mardi 4 novembre 2025, avant que le procureur de la République près le Tribunal de première instance d’Abidjan, Koné Braman Oumar, ne la confirme.

L’interpellation de Damana Adia Pickass, vice-président du Parti des Peuples Africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI) et proche collaborateur de l’ancien président Laurent Gbagbo, selon un communiqué officiel du Procureur, a eu lieu à Bingerville dans le district de la capitale Abidjan.

Le procureur a rappelé que cette arrestation fait suite à des appels à l’insurrection et au renversement des institutions lancés par certains responsables politiques après l’interdiction d’une marche prévue le 11 octobre 2025.

Selon le communiqué, « ces appels, relayés avant et après le scrutin présidentiel du 25 octobre 2025, ont conduit à la formation d’attroupements armés et non armés (…) actes de violence, assassinats, vols à main armée, extorsions, destructions et incendies de biens publics et privés », a déploré l’homme de droit pour qui « Ces infractions ne resteront pas impunies. Tous leurs auteurs, complices et commanditaires, quelle que soit leur qualité, seront recherchés, interpellés et jugés conformément à la loi », a-t-il clarifié.

Quelques jours après la présidentielle ivoirienne du 25 octobre, le climat reste tendu et la tension perceptible entre l’opposition réunie au sein du Front Commun et le pouvoir d’Abidjan. A ce jour, plus de 700 personnes ont été arrêtés et les jugements ont commencé.

Damana Adia Pickass devrait rejoindre plusieurs de ses camarades de parti dont Blaise Lasm et Nestor Dahi, deux secrétaires généraux adjoints du parti qui avaient été déférés au pôle pénitentiaire d’Abidjan le 30 septembre dernier. Avant eux, l’ancien ministre de la Défense Moise Lida Kouassi et l’ambassadeur Koné Boubacar ont été écroués au Pôle Pénitencier d’Abidjan, poursuivis pour actes terroristes.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Correspondant de Burkina 24 en Côte d’Ivoire