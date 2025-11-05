CAN féminine 2026 : La CAF repêche quatre équipes auparavant éliminées

0 Partages Partager Twitter

La Confédération africaine de football (CAF) a élargi le nombre d’équipes participantes à la Coupe d’Afrique des nations (féminine) à 16. Ainsi, la Côte d’Ivoire, le Cameroun, l’Égypte et le Mali rejoignent les 12 autres équipes.

Dans un communiqué publié le mardi 4 novembre 2025, la CAF dit approuver l’élargissement de la CAN féminine de 12 à 16 équipes pour compléter l’édition 2026.

« Étant donné que la phase de qualification pour l’édition 2026 est déjà terminée, le Comité Exécutif de la CAF a décidé que les quatre équipes les mieux classées sur la base du Classement mondial féminin actuel de la FIFA, parmi les onze équipes éliminées lors du dernier tour de qualifications seront sélectionnées pour compléter la liste des 16 équipes participantes », mentionne le communiqué.

Avec cette annonce, le Cameroun (66e), la Côte d’Ivoire (7e), le Mali (79e) et l’Égypte (95e) rejoignent les douze autres équipes qualifiées. Ces équipes sont : l’Afrique du Sud, l’Algérie, le Burkina Faso, le Cap-Vert, le Ghana, le Kenya, le Maroc (pays hôte), le Nigeria, le Malawi, le Sénégal, la Tanzanie et la Zambie.

Le Burkina Faso pour sa part, participe pour la deuxième fois à la CAN féminine après l’édition de 2022 toujours sous la houlette de Pascal Sawadogo.