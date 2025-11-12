Passoré : Plus de 7 millions de F CFA remis aux FDS et VDP par les ressortissants

La province du Passoré, dans la région du Yaadga a une fois de plus démontré son engagement patriotique et sa solidarité inébranlable envers les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) et les Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP). Une contribution financière de plus de 7 millions de francs CFA a été remise aux autorités locales, le 8 novembre 2025, par l’Association Passoré Solidarité (APS) et la coordination provinciale de la veille citoyenne.

Au total, l’Association Passoré Solidarité (APS), avec la participation active des fils et filles de la province, a remis un chèque de 7 275 000 F CFA.

Cet élan de générosité a été renforcé par la contribution de la coordination provinciale de la veille citoyenne, qui a ajouté 370 000 F CFA, portant la mobilisation totale de la journée à 7 645 000 F CFA.

Cette remise est la seconde en seulement quatre mois. La première, effectuée en août, avait déjà atteint un montant d’environ 12 millions de francs CFA. Le Haut-Commissaire de la province du Passoré, Sangaré Daouda, a accueilli ce geste avec une grande satisfaction.

« Je suis une autorité administrative comblée. En ce sens que l’association vient de montrer aux yeux du Burkina Faso, aux yeux du monde, et poser un acte patriotique », a-t-il déclaré.

Sangaré Daouda a également souligné que ces contributions s’inscrivent en droite ligne avec les orientations des plus hautes autorités du pays. Il a tenu à féliciter et à encourager l’APS pour cet acte exemplaire et a invité toutes les associations et les ressortissants de la province à s’unir davantage pour le bien-être commun.

Pour l’Association Passoré Solidarité, ce soutien continu est l’essence même de sa mission. Arouna Ouibga, 1er vice-président de l’APS, a insisté sur la nécessité d’une mobilisation constante.

« Je crois que par la dénomination même de l’association, nous avons bien dit l’association Passoré Solidarité, et donc cette action s’inscrit vraiment dans le mandat de l’association. Nous devons toujours exprimer la solidarité face à tous les défis que rencontrent notre pays et notre province », a-t-il affirmé.

Arouna Ouibga a salué la participation active des ressortissants à l’extérieur, notamment ceux de la Côte d’Ivoire, qui ont contribué à hauteur de près de 3 millions de francs CFA à cette collecte. L’APS a d’ailleurs promis de revenir très prochainement pour une troisième remise.

Son collègue, Paul Sondo, 2e vice-président de l’APS, a exprimé la détermination de l’association. Il a rappelé les efforts de collecte qui se poursuivent sans relâche.« Nous sommes très contents et nous ne nous fatiguerons jamais tant que la paix n’est pas revenue dans notre pays.

Nous invitons donc nos compatriotes de tous les horizons du monde à mettre leurs mains dans la pâte pour le bien de tous», a lancé Paul Sondo. Il s’est d’ ailleurs réjouit de l’union de la population de Yako qui selon lui, «augure un vent paisible».

La cérémonie, qui s’est déroulée à Yako, a réuni toutes les confessions religieuses et les chefs coutumiers, unis pour témoigner leur engagement aux côtés des FDS et VDP. La somme collectée a été équitablement répartie entre les huit communes de la province.

Akim KY

Burkina 24