Communiqué | Séminaire International sur les Prix de Transfert : Formation Certifiante en Ligne du 8 au 20 Décembre 2025 (CAGEI)
Le Centre Africain d’Expertise en Gestion, Économie et Innovation (CAGEI) informe le public de la tenue d’un séminaire international de formation certifiante sur les prix de transfert du 08 au 20 décembre 2025 en ligne
✅Objectif
Ce séminaire a pour objectif de permettre aux professionnels du domaine de maîtriser les notions et techniques essentielles à la construction et la gestion d’une politique/système en matière de prix de transfert.
✅Compétences visées
A la fin de la formation, les participants seront capables de :
- Comprendre les principes structurants des prix de transfert pour bien les utiliser (optimisation fiscale, remontée du cash…).
- Identifier les enjeux et risques des politiques de prix de transfert mises en œuvre.
- Se préparer aux conséquences en matière de prix de transfert sur les règles de fiscalité internationale
- Mettre en place une politique de prix de transfert adaptée
✅ Public cible
- Dirigeants
- Responsables financiers et comptables,
- Responsables juridiques et fiscaux,
- Experts-comptables,
- Inspecteurs d’impôt,
- Fiscalistes et Avocats fiscalistes,
- Conseillers juridiques et fiscaux
- etc
✅Contenu indicatif
Le principe de prix de transfert
- Sources et définition de la notion de prix de transfert et de pleine concurrence :
- Les enjeux soulevés par la mise en œuvre du principe de pleine concurrence
Les méthodes de détermination des prix de transfert
- Le prix comparable sur le marché libre : avantages et inconvénients
- Le prix de revient majoré : avantages et inconvénients
- Le prix de revente : avantages et inconvénients
- La méthode du partage des bénéfices : avantages et inconvénients
- La méthode transactionnelle de la marge nette : avantages et inconvénients
- Les autres méthodes
- Les critères de choix en fonction de la nature des opérations de l’entreprise (modélisation).
L’enjeu et l’utilité de l’analyse fonctionnelle
- Analyse fonctionnelle du périmètre et étude de comparables
- Comment réaliser une analyse fonctionnelle : conseils pratiques
La problématique des incorporels
- Mettre en place une organisation des incorporels
- Identifier les contraintes fiscales des incorporels
Sécuriser sa politique de prix de transfert
- Panorama des obligations documentaires
- Les nouvelles obligations déclaratives en France
- Les obligations documentaires dans les principaux états partenaires
- La mise en place d’une documentation appropriée et les méthodes préconisées par l’OCDE
- Les aspects pratiques et stratégiques
Les contrôles de l’administration fiscale
- Les outils et les méthodes du contrôle fiscal des prix de transfert
- Identifier les principales situations à risque
- Gérer les contrôles fiscaux
- La procédure d’accord préalable
✅Formateur
La formation est assurée par une équipe de formateurs expérimentées
✅Frais de participation
Frais de formation de chaque certificat est de 400 000 F CFA pour les candidatures individuelles et de 500 000 pour les candidatures institutionnelles. Les auditeurs devront s’acquitter des frais de formation par virement (voir RIB attaché), espèce ou par chèque au nom du centre pour confirmer leur participation.
✅ Calendrier de formation
- Dépôt des dossiers: jusqu’au 8 décembre
- Durée de la formation: 8-20 décembre 2025
- Période de formation: soir et week-end 18h30 à 21h30
- Régime : En ligne
✅Livrables
Après la formation, les participants auront droit à :
- Une attestation de formation
- Supports et outils pratiques du séminaire
✅ Inscription
La fiche d’inscription disponible ici
https://forms.gle/o8zTRgHQUuz7cVS87
Pour plus d’information sur nos offres de formation, Merci de visiter notre site Web
✅Contact
Info line : 25 45 37 57
WhatsApp : +226 78398855
E- mail : [email protected]