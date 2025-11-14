Communiqué | Séminaire International sur les Prix de Transfert : Formation Certifiante en Ligne du 8 au 20 Décembre 2025 (CAGEI)

Le Centre Africain d’Expertise en Gestion, Économie et Innovation (CAGEI) informe le public de la tenue d’un séminaire international de formation certifiante sur les prix de transfert du 08 au 20 décembre 2025 en ligne

✅Objectif

Ce séminaire a pour objectif de permettre aux professionnels du domaine de maîtriser les notions et techniques essentielles à la construction et la gestion d’une politique/système en matière de prix de transfert.

✅Compétences visées

A la fin de la formation, les participants seront capables de :

Comprendre les principes structurants des prix de transfert pour bien les utiliser (optimisation fiscale, remontée du cash…).

Identifier les enjeux et risques des politiques de prix de transfert mises en œuvre.

Se préparer aux conséquences en matière de prix de transfert sur les règles de fiscalité internationale

Mettre en place une politique de prix de transfert adaptée

✅ Public cible

Dirigeants

Responsables financiers et comptables,

Responsables juridiques et fiscaux,

Experts-comptables,

Inspecteurs d’impôt,

Fiscalistes et Avocats fiscalistes,

Conseillers juridiques et fiscaux

etc

✅Contenu indicatif

Le principe de prix de transfert

Sources et définition de la notion de prix de transfert et de pleine concurrence :

Les enjeux soulevés par la mise en œuvre du principe de pleine concurrence

Les méthodes de détermination des prix de transfert

Le prix comparable sur le marché libre : avantages et inconvénients

Le prix de revient majoré : avantages et inconvénients

Le prix de revente : avantages et inconvénients

La méthode du partage des bénéfices : avantages et inconvénients

La méthode transactionnelle de la marge nette : avantages et inconvénients

Les autres méthodes

Les critères de choix en fonction de la nature des opérations de l’entreprise (modélisation).

L’enjeu et l’utilité de l’analyse fonctionnelle

Analyse fonctionnelle du périmètre et étude de comparables

Comment réaliser une analyse fonctionnelle : conseils pratiques

La problématique des incorporels

Mettre en place une organisation des incorporels

Identifier les contraintes fiscales des incorporels

Sécuriser sa politique de prix de transfert

Panorama des obligations documentaires

Les nouvelles obligations déclaratives en France

Les obligations documentaires dans les principaux états partenaires

La mise en place d’une documentation appropriée et les méthodes préconisées par l’OCDE

Les aspects pratiques et stratégiques

Les contrôles de l’administration fiscale

Les outils et les méthodes du contrôle fiscal des prix de transfert

Identifier les principales situations à risque

Gérer les contrôles fiscaux

La procédure d’accord préalable

✅Formateur

La formation est assurée par une équipe de formateurs expérimentées

✅Frais de participation

Frais de formation de chaque certificat est de 400 000 F CFA pour les candidatures individuelles et de 500 000 pour les candidatures institutionnelles. Les auditeurs devront s’acquitter des frais de formation par virement (voir RIB attaché), espèce ou par chèque au nom du centre pour confirmer leur participation.

✅ Calendrier de formation

Dépôt des dossiers: jusqu’au 8 décembre

Durée de la formation: 8-20 décembre 2025

Période de formation: soir et week-end 18h30 à 21h30

Régime : En ligne

✅Livrables

Après la formation, les participants auront droit à :

Une attestation de formation

Supports et outils pratiques du séminaire

✅ Inscription

La fiche d’inscription disponible ici

https://forms.gle/o8zTRgHQUuz7cVS87

Pour plus d’information sur nos offres de formation, Merci de visiter notre site Web

www.lecagei.com

✅Contact

Info line : 25 45 37 57

WhatsApp : +226 78398855

E- mail : [email protected]

[email protected]