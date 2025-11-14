Ouagadougou : Vibrant hommage au poète Jacques Boureima Guégané

Partage

L’École doctorale Lettres, Sciences humaines et Communication (ED-LESHCO) a ouvert le jeudi 13 novembre 2025 à Ouagadougou un colloque international de trois jours en hommage au premier poète burkinabè, Jacques Boureima Guégané. L’événement vise à célébrer l’homme et son œuvre, à travers des communications, des échanges et la redécouverte de ses écrits majeurs.

Placée sous le thème « Colloque international en hommage au poète Jacques Boureima Guégané : l’homme et ses œuvres », cette rencontre académique met à l’honneur un véritable baobab vivant de la littérature burkinabè, dont les premières graines poétiques ont été semées en 1971. Le poète a profité de l’occasion pour dédicacer deux de ses ouvrages réédités à savoir « La guerre des sables » et « L’an des criquets ».

Présidant la cérémonie d’ouverture, Dr Virginie Kaboré a salué la portée symbolique de cet hommage. « Ce colloque est particulier, car il célèbre un grand homme, un poète et un haut cadre de la culture nationale. Jacques Boureima Guégané est un pilier de la République des lettres burkinabè », a-t-elle souligné.

Elle a également rappelé que « la grandeur d’une nation réside dans sa capacité à célébrer ceux qui ont bâti des pyramides dans la vie intellectuelle et culturelle ».

Prenant la parole, Jacques Boureima Guégané a exprimé sa gratitude envers les organisateurs et les participants. Selon lui, l’écriture demeure un « dictionnaire de vie » retraçant les relations, les émotions et les expériences qui l’ont façonné. « Cet hommage revient à mes œuvres, car sans elles, je n’existerais pas », a-t-il confié avec humilité.

Pour le Pr Traoré Sidiki, responsable du Laboratoire Langue, Discours et Pratiques artistiques à l’ED-LESHCO, ce colloque s’imposait comme un devoir de mémoire. « Jacques Boureima Guégané est un éclaireur, le premier Burkinabè à avoir publié un texte poétique en 1971. Ses œuvres demeurent d’une actualité frappante », a-t-il expliqué.

Il a notamment évoqué L’an des criquets et La guerre des sables, deux ouvrages qui abordent des phénomènes ayant marqué le Sahel, tels que les sécheresses de 1974 et 1976 ou encore l’invasion acridienne qui a frappé plusieurs pays de la région.

Mahoua SANOGO (Stagiaire)

Burkina 24