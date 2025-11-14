Ouagadougou : Opération contre le transport illicite et insalubre de viande

Dans le cadre de ses missions de protection de la santé publique, la Direction de la Police de la Salubrité et de la Tranquillité Urbaine, relevant de la Police Municipale de Ouagadougou, a mené le jeudi 13 novembre 2025 une opération majeure de lutte contre la viande foraine et le transport de viande dans des conditions non conformes.

Cette action s’inscrit dans l’application de la loi 022-2005/AN portant Code de l’hygiène publique et de la délibération n°2021-170/RCEN/PKAD/CO, qui fixe les amendes en matière d’hygiène et de salubrité dans la capitale. Au terme des contrôles effectués sur l’ensemble du territoire communal, une importante quantité de viande impropre ou transportée dans des conditions insalubres a été saisie.

Selon la Police Municipale, l’objectif de cette opération est double :

empêcher la circulation de viande transportée sans respect des normes d’hygiène ,

, sensibiliser la population sur les risques sanitaires liés à la consommation de produits carnés exposés à la poussière, aux microbes ou à des températures inadéquates.

Les autorités municipales rappellent aux bouchers, transporteurs et commerçants l’obligation stricte de se conformer aux règles d’abattage, de transport et de commercialisation pour garantir une viande saine et sécurisée.

La Police Municipale de Ouagadougou réaffirme enfin sa détermination à poursuivre ces opérations afin de préserver la santé des citoyens.

Source : Service de l’Information et de la Communication de la Police Municipale de Ouagadougou