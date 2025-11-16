Gestion et Qualité : AfExCo et l’ABMAQ débattent des exigences RH des normes qualité à Ouagadougou

Le cabinet Afrique experts consultants (AfExCo SARL) et l’Association burkinabè pour le management et la qualité (ABMAQ) ont tenu la 4e édition des « Rendez-vous d’AfExCo » le samedi 15 novembre 2025 à Ouagadougou. Au centre des échanges, la nécessité d’une meilleure articulation entre la fonction des Ressources Humaines (RH) et la démarche qualité au sein des entreprises.

La rencontre, qui s’est déroulé sous le thème « Exigences RH des normes qualité et outillage de la fonction RH », visait à créer un espace de réflexion essentiel pour la performance des organisations.

Selon Azaria Sié Coulibaly, directeur associé du cabinet Afrique experts consultants, le choix de ce thème répond à une réalité observée dans l’espace ouest-africain, et particulièrement au Burkina Faso où de nombreuses démarches qualité engagées par les entreprises n’aboutissent pas.

« Nous avons essayé de faire un diagnostic pour voir pourquoi les choses n’aboutissent pas comme il faut. Un des éléments explicatifs, c’est la faible collaboration entre la fonction ressources humaines et la fonction qualité de nos organisations », a-t-il affirmé.

L’enjeu de cette rencontre était donc de rapprocher les responsables de ces deux fonctions pour briser les silos. « On a souhaité réunir les deux acteurs principaux pour qu’ils puissent se parler et qu’ils puissent comprendre qu’il n’y a pas de qualité sans la fonction ressources humaines », a-t-il martelé.

En outre, il a assuré qu’il n’y a pas de confusion dans les rôles, mais plutôt une absence de collaboration, une absence de cadre d’échange et de travail. « Le qualiticien est un méthodologue, mais il a besoin d’acteurs capables et compétents dans la structuration que fournissent les RH », a détaillé Azaria Sié Coulibaly.

La session de formation a été saluée par les professionnels présents pour son caractère pratique et pertinent.

En effet, Bassiri Ouédraogo, chargé des ressources humaines chez SITARAIL, a souligné l’utilité des acquis pour sa structure. « Depuis 2015, nous sommes dans cette démarche qualité chez SITARAIL où, à ce stade, nous sommes dans des revues de processus. Cette session va donc nous permettre de renforcer nos capacités et de faire mieux encore par rapport à la qualité au sein de SITARAIL », a-t-il apprapprécié.

Même son de cloche du côté de François Kaboré, responsable de la division du système de management de la qualité chez Coris bank international. Il a estimé que cette formation venait à point nommé.

« Elle vient dire aux RH qu’ils ont véritablement un rôle à jouer dans la démarche qualité. Quand on regarde l’exigence de la norme, il y a au moins pas mal de points qui concernent les RH », a-t-il expliqué, insistant sur le fait que la rencontre est une « sensibilisation véritable pour ce corps de métier afin qu’il puisse véritablement s’impliquer dans la démarche qualité, dans la vie d’un système de management de la qualité »a-t-il soutenu.