SITICO 2025 : Futurion présente MUSE, une solution pour la conception et la gestion des sites Web

Partage

La Semaine Internationale des TIC et de la Bureautique de Ouagadougou (SITICO) poursuit son petit bonhomme de chemin dans la mise en lumière de la technologie au Burkina Faso. Les entreprises de tous les horizons de ce secteur se bousculent toujours pour montrer leur savoir-faire. L’une d’entre elles est Futurion, une entreprise numérique qui propose des sites Web et mobiles pour aider les marques à se développer. Le jeudi 20 novembre 2025, Futurion a présenté, en plus de ses offres habituelles, une application adaptée à cette cause, dénommée MUSE.

Véritable vitrine technologique, la SITICO est un espace privilégié pour découvrir les dernières avancées en matière de matériel informatique, de solutions numériques et de services bureautiques.

Plusieurs professionnels du domaine sont présents à ce rendez-vous, notamment l’entreprise Futurion, spécialisée dans le digital et l’offre de services technologiques pour un futur plus ancré dans ce secteur.

« La particularité de Futurion est de faire une conception sur mesure. Quand je dis conception sur mesure, c’est par exemple lorsqu’une entreprise vient nous voir, nous évaluons ses besoins et nous faisons une proposition pour lui offrir un site personnalisé conformément à ses attentes.

Nous assistons également les entreprises en conseil dans le numérique, la communication et le marketing, mais aussi pour le design », a d’emblée expliqué Esther Zerbo, la responsable administrative et commerciale des lieux.

Pour cette semaine, la société est également venue proposer une « offre spéciale » dénommée MUSE. Pour la responsable administrative et commerciale, l’offre est une application simple qui permet aux utilisateurs de créer leurs sites Web standards et professionnels depuis leurs téléphones mobiles.

Évoquant ses qualités, elle a mis en avant sa rapidité de création, la simplicité de son édition, sa mise en ligne spontanée et son accessibilité.

« Actuellement, avec l’application MUSE, nous avons deux plans. Un plan standard à 10 000 F CFA par mois et un plan Pro qui n’est pas totalement opérationnel à 25 000 F CFA. Pour le premier plan, il donne accès à tous les modèles modernes, un éditeur simple pour personnaliser les contenus et les visuels, un hébergement, un site optimisé mobile et une intégration des réseaux sociaux. Le site offert ici est illimité », a expliqué Esther Zerbo.

MUSE est disponible sur les plateformes comme Play Store, App Store et sur le site de l’entreprise le www.muse.site. L’entreprise existe depuis 2024.

Concernant ce rendez-vous, Futurion dit être venue également avec ses offres précédemment citées. Par ailleurs, le numéro WhatsApp pour plus d’informations est le 76 49 93 93.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24