Communiqué | Burkina Faso : l’ABSM lance la 5e Journée du Fournisseur Minier (JFM 2025) du 16 au 18 décembre à Ouaga 2000

Partage

L’ABSM annonce la 5e Journée du Fournisseur Minier du Burfiina Faso 16 au 18 décembre 2025 – Ouaga 2000, Ouagadougou

Thème : « Opérationnalisation du contenu local dans le secteur minier burkinabè : quelles stratégies d’investissement et de sécurisation ? »

Ouagadougou, Burkina Faso – L’Alliance des Fournisseurs Burkinabè de Biens et Services Miniers (ABSM) annonce officiellement la tenue de la 5e Journée du Fournisseur Minier du Burkina Faso (JFM), un rendez-vous incontournable pour les acteurs de la chaîne de valeur minière. L’édition 2025 se tiendra du 16 au 18 décembre dans la salle des fêtes de Ouaga 2000.

Patronage & Parrainage

Sous le haut patronage de :

Son Excellence Monsieur le Ministre de l’Énergie, des Mines et des Carrières

Son Excellence Monsieur le Ministre de l’Économie et des Finances

Sous le parrainage de :

Monsieur le Président de la Chambre des Mines du Burkina

Sous le co-parrainage de :

Monsieur le Directeur Général de IAMGOLD Essakane SA

Un levier stratégique pour transformer l’économie minière nationale

Le secteur minier burkinabè génère chaque année plus de 1 500 milliards de FCFA d’achats de biens et services. Pourtant, les fournisseurs burkinabè n’en captent qu’une part limitée.

La JFM 2025 vise à renverser cette tendance en renforçant les capacités des PME/PMI et en consolidant le Nexus Mines – Fournisseurs – Banques – État.

Trois jours d’échanges, de panels, d’affaires et d’innovations

L’événement proposera:

Un panel d’ouverture de haut niveau

Des panels thématiques

Des rencontres B2B

Des expositions

Une rencontre régionale

Un cocktail de réseautage (« Pot Minier »)

Impact attendu

Renforcement des capacités locales

Accès accru aux financements

Dynamisation de l’investissement privé

Feuille de route stratégique du contenu local

Déclaration du Président de l’ABSM

Nos PME et PMI ont le potentiel d’être les véritables moteurs de la transformation du secteur minier. La JFM 2025 est l’occasion de leur donner les outils, la visibilité et la confiance nécessaires pour franchir un nouveau cap. W Yves Zongo — Président de l’ABSM

À propos de l’ABSM

L’ABSM est la faîtière des fournisseurs burkinabè de biens et services miniers, engagée pour la promotion du contenu local et la création de valeur nationale.

Contacts Presse

ABSM – Alliance des Fournisseurs Burkinabè de Biens et Services Miniers Ouagadougou, Burkina Faso

Téléphone : +226 25 41 96 91

Email : [email protected]