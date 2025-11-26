Brésil : Jair Bolsonaro commence à purger sa peine de 27 ans de prison après sa condamnation pour tentative de coup d’État

L’ex-président brésilien d’extrême droite Jair Bolsonaro a entamé mardi 25 novembre 2025 l’exécution de sa peine de 27 ans de prison, moins de trois mois après sa condamnation pour tentative de coup d’État contre son successeur, Luiz Inácio Lula da Silva. Âgé de 70 ans, l’ancien chef d’État, qui a dirigé le pays de 2019 à 2022, avait régulièrement défié les institutions démocratiques durant son mandat.

Écarté de la scène politique à l’approche de l’élection présidentielle de 2026, Bolsonaro est désormais détenu dans une cellule individuelle disposant d’un climatiseur, d’une télévision et d’un mini-réfrigérateur. La Cour suprême a jugé que tous ses recours étaient épuisés, une décision vivement contestée par sa défense. Son avocat, Paulo Cunha Bueno, a annoncé sur X qu’un nouveau recours serait déposé « dans les délais légaux ».

Assigné à résidence depuis début août 2025, Bolsonaro a été placé en détention provisoire samedi 22 novembre 2025 après avoir tenté de brûler son bracelet électronique à l’aide d’un fer à souder. Il restera incarcéré dans le complexe de la police fédérale de Brasilia, selon une décision du juge Alexandre de Moraes, qui écarte ainsi un transfert vers une prison classique comme celle de Papuda.

En septembre 2025, la Cour suprême l’avait reconnu coupable d’avoir dirigé une « organisation criminelle » visant à maintenir son pouvoir après sa défaite lors de l’élection de 2022. Selon l’accusation, le projet prévoyait même l’assassinat de Lula, mais n’a pu être exécuté faute de soutien dans l’armée.

Selon le juge Moraes, Bolsonaro aurait tenté de détruire son bracelet pour profiter d’une manifestation annoncée par ses partisans près de son domicile, voire chercher refuge à l’ambassade des États-Unis, située à proximité. Allié de Donald Trump, il a accusé Washington de mener une « chasse aux sorcières » contre lui, ce qui avait déclenché des sanctions commerciales américaines, ensuite allégées après une rencontre entre Lula et Trump.

Ses proches décrivent un homme fragilisé. « Il est indigné et persécuté », a déclaré son fils Flavio Bolsonaro. Carlos Bolsonaro évoque un père « dévasté psychologiquement » et se nourrissant très peu. La famille réclame son retour en résidence surveillée, invoquant notamment les séquelles de l’attentat au couteau dont il avait été victime en 2018.

Cinq anciens alliés de Bolsonaro, dont plusieurs généraux et ex-ministres, ont eux aussi commencé à purger leurs peines, allant de 19 à 26 ans de prison. L’ex-chef des renseignements, Alexandre Ramagem, condamné à 16 ans, est pour sa part en fuite aux États-Unis.

Bolsonaro devient ainsi le quatrième ex-président brésilien incarcéré depuis la fin de la dictature militaire. Avant lui, Fernando Collor avait obtenu un aménagement de peine pour raisons de santé, tandis que Lula avait passé 580 jours en prison avant l’annulation de ses condamnations en 2021.

La chute de Bolsonaro, figure centrale du camp conservateur, laisse la droite brésilienne dépourvue d’un candidat naturel pour affronter Lula en 2026. Ce dernier, âgé de 80 ans, a déjà annoncé qu’il briguerait un quatrième mandat.

Source : La Presse Ca