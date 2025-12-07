Clôture des JIV 2025 : Le GIP-PNVB magnifie l’engagement des volontaires et dresse un bilan d’action et de coopération renforcées

La 2e édition des Journées Internationales des Volontaires (JIV 2025) a clôturé ses activités le vendredi 5 décembre 2025 à Ouagadougou, marquant trois jours de célébration et de reconnaissance de l’engagement des volontaires au Burkina Faso.

L’événement s’est déroulé du 3 au 5 décembre, et a mis en lumière les efforts considérables des volontaires. Djoumité Nestor Noufé, directeur général du Groupement d’Intérêt Public Programme National de Volontariat au Burkina Faso (GIP-PNVB), a rappelé l’objectif principal de ces journées.

« Il s’agit donc pour nous de d’abord magnifier, rendre hommage à ces volontaires-là qui, au péril de leur vie, contribue donc aux actions de développement également. C’est une occasion pour nous de dire merci aux partenaires de dire merci à tous ceux qui nous accompagnent et vous savez que nous sommes groupement d’intérêt public », a-t-il souligné.

L’édition 2025 des JIV a également été l’occasion de dresser le bilan des activités menées par le GIP-PNVB. Parmi les actions phares citées par Djoumité Nestor Noufé, on retient « l’opération Coup de balai et une table ronde stratégique avec ses Partenaires Techniques et Financiers pour consolider son financement.

En outre, la structure a intensifié son action de terrain par des sorties de plaidoyer régionales et a significativement renforcé les capacités de 4017 Volontaires Nationaux et Post-Volontaires.

Egalement, le GIP-PNVB a renforcé la collaboration au sein de l’AES avec la rencontre des experts du volontariat et la participation aux Universités d’été. Au plan national, il a organisé les Journées Nationales d’Engagement Patriotique et de Participation Citoyenne », a énuméré, Djoumité Nestor Noufé.

Les JIV 2025 ont été émaillées d’activités sportives et socioculturelles, et ont culminé avec la remise d’attestations de reconnaissance et de trophées à plusieurs volontaires pour leur exemplarité. Parmi les lauréats du jour, Ferdinand N’do a exprimé sa profonde satisfaction, voyant dans cette distinction une puissante source de motivation.

« C’est une grande satisfaction qui nous anime ce soir. C’est une invite au travail bien fait, c’est une invite au sacrifice suprême. C’est une invite à des insomnies de nuits blanches pour qu’ensemble le volontariat puisse être promu dans tous les quatre côtés du Burkina Faso », a-t-il indiqué.

Cette 2e édition a réaffirmé l’importance du volontariat comme un pilier essentiel du développement et de l’engagement citoyen au Burkina Faso.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24