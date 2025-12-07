HILCI ADP signe « Au nom du peuple » : Un nouvel album engagé pour la jeunesse africaine

L’artiste reggae burkinabè HILCI ADP a officiellement dédicacé son nouvel album intitulé « Au nom du peuple » à Ouagadougou, le samedi 06 décembre 2025 à Ouagadougou. Composé de sept titres soigneusement élaborés, à travers cet album, l’artiste invite la jeunesse africaine à se réveiller pour libérer leur continent des chaînes de l’oppression et de l’injustice.

BADO Nebon Gérard, alias HILCI ADP (l’avocat du peuple), est un artiste reggae originaire de Delba, dans la province du Sanguié au Burkina Faso. Depuis ses débuts, il s’est imposé comme une voix militante sur la scène musicale nationale. En 2022, il avait dévoilé son premier album intitulé « À DABA DABA YÉ AWO ».

Avec cette nouvelle production musicale, il revient plus déterminé. L’album « Au nom du peuple » comprend sept chansons : « DABIROU YEIN », « Capitaine Traoré », « Système de Babylone » (en featuring avec Grand Docteur), « Faso Fani », « Destin », « AES » et « Vun Vun ». Ces morceaux sont chantés en français, mais aussi dans les langues locales mooré et lyélé, soulignant son attachement à la diversité culturelle du Burkina Faso.

Dans cet album, HILCI ADP aborde des thèmes de forte portée sociale et politique tels que le patriotisme, la solidarité, la justice et la valorisation des cultures burkinabè et africaine. L’artiste invite les jeunes à prendre conscience de leur rôle dans la construction d’une Afrique souveraine. « J’appelle dans mes chansons la jeunesse africaine à se réveiller pour pouvoir libérer l’Afrique », a-t-il déclaré.

À travers ses compositions, il défend l’idée que la libération du continent passe par la conscience collective, la solidarité et un engagement sincère contre les systèmes oppressifs qualifiés ici de « Babylon ». L’album est ainsi une plateforme d’expression contre l’injustice et un appel à une Renaissance africaine fondée sur des valeurs durables.

L’album est disponible en format USB et en disque, vendu au prix unitaire de 5 000 FCFA, un prix accessible qui traduit la volonté de l’artiste de toucher un large public, notamment la jeunesse.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24