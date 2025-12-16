Communiqué nécrologique | Décès de ZAGRÉ née SIMPORÉ Henriette : Faire-part

– Les grandes familles ZAGRÉ à Godin (Koudougou), Ouagadougou, en Allemagne, Canada et

France ;

– Les grandes familles SIMPORÉ à Kaya, Ouagadougou, Bobo-Dioulasso ;

– Le Baloum Naba Tanga II à Bilbalgo, Ouagadougou ;

– Les familles alliées KORSAGA, ZONGO, SAMBOHOUN, SANOU, OUÉDRAOGO, KABORÉ,

SAWADOGO, ZOURÉ, KERÉ, BOUGOUMA ;

– La famille de feu ZAGRÉ Abel, les enfants Désiré Sylvain Alfred, Elisabeth, Clarisse, Noël, Wenceslas, Grégoire (feu), Yolande, Chrysostome, Thierry et Philippe ;

– Les petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

Ont la profonde douleur d’annoncer le rappel à Dieu de leur maman, sœur, tante, belle-mère, grand- mère, arrière-grand-mère ZAGRÉ née SIMPORÉ Henriette au CHR de Koudougou le 13 Décembre 2025.

Le programme des obsèques se déroulera comme suit :