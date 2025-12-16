Communiqué nécrologique | Décès de ZAGRÉ née SIMPORÉ Henriette : Faire-part
– Les grandes familles ZAGRÉ à Godin (Koudougou), Ouagadougou, en Allemagne, Canada et
France ;
– Les grandes familles SIMPORÉ à Kaya, Ouagadougou, Bobo-Dioulasso ;
– Le Baloum Naba Tanga II à Bilbalgo, Ouagadougou ;
– Les familles alliées KORSAGA, ZONGO, SAMBOHOUN, SANOU, OUÉDRAOGO, KABORÉ,
SAWADOGO, ZOURÉ, KERÉ, BOUGOUMA ;
– La famille de feu ZAGRÉ Abel, les enfants Désiré Sylvain Alfred, Elisabeth, Clarisse, Noël, Wenceslas, Grégoire (feu), Yolande, Chrysostome, Thierry et Philippe ;
– Les petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Ont la profonde douleur d’annoncer le rappel à Dieu de leur maman, sœur, tante, belle-mère, grand- mère, arrière-grand-mère ZAGRÉ née SIMPORÉ Henriette au CHR de Koudougou le 13 Décembre 2025.
Le programme des obsèques se déroulera comme suit :
Vendredi 19 Décembre
o 14h00 : Levée du corps au CHR de Koudougou et recueillement au domicile familial sis au secteur 1 de Koudougou (derrière le Collège « Cours Placide YAMÉOGO ») ;
o 20h00 : Veillée de prières au domicile familial.
Samedi 20 Décembre
o 11h00 : Levée du corps au domicile familial ;
o 11h30 : Absoute a la Cathédrale Saint Augustin de Koudougou, suivie de l’inhumation au cimetière municipal de Koudougou.