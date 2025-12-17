Partage

La langue russe est un élément fondamental de la culture et des traditions russes. Elle est parlée par des centaines de millions de personnes à travers le monde et fait partie des six langues officielles de l’Organisation des Nations Unies (ONU).

Avec la reprise des relations bilatérales entre la Fédération de Russie et certains pays de l’Afrique, notamment le Burkina Faso, de nouvelles pages de l’histoire de la langue russe s’écrivent. Les représentations diplomatiques russes à travers le monde, y compris les maisons russes, contribuent à promouvoir la culture et la langue russes.

Au Burkina Faso, l’association russo-burkinabè « African Initiative » joue un rôle important dans la promotion de la langue russe. Elle organise régulièrement des « cours d’amitié » et des activités culturelles, le plus souvent en collaboration avec d’autres associations burkinabè, pour permettre aux Burkinabè de découvrir cette langue et cette culture.

Dieudonné Ouédraogo, journaliste burkinabè, qui a étudié à Saint-Pétersbourg, a commencé à apprendre le russe au Burkina Faso avant de compléter son apprentissage au Kazakhstan. Pour lui, apprendre une nouvelle langue est toujours un avantage, surtout dans le contexte politique actuel.

« La langue russe est une langue d’avenir au Burkina Faso, car elle offre des perspectives de coopération renforcée avec la Russie », déclare-t-il. Avec la collaboration croissante entre le Burkina Faso et la Russie, la langue russe devrait attirer encore plus d’intérêt, pense-t-il.

La maîtrise de la langue russe et des langues officielles du Burkina Faso sera essentielle pour faciliter la coopération et les échanges culturels entre les peuples.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24