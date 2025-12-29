​CAN Maroc 2025 : Le groupe B livre son verdict pour les qualifiés d’office

Partage

Dans le cadre de la 3ème journée de la CAN Maroc 2025, le Zimbabwe et l’Afrique du Sud se sont affrontés ce lundi 29 décembre 2025 au sein du groupe B. Au terme d’une rencontre décisive pour la qualification, les Bafana Bafana se sont imposés sur le score de 3 buts à 2, conservant ainsi la deuxième place du groupe.

​Dès l’entame de match, l’Afrique du Sud a affiché ses ambitions de se qualifier avec la manière. Sous l’impulsion de Hugo Broos, les Sud-Africains ont imposé une domination nette. Dès la 6ème minute, sur une attaque décalée côté gauche, Moremi voit sa frappe contrée par Takwara, trompant ainsi la vigilance du gardien adverse (1-0).

​Malgré des absences notables dans les rangs des Warriors, les hommes de Marian Marinica n’ont pas abdiqué. À la 19ème minute, leurs efforts sont récompensés. Maswanhise réalise un superbe enchaînement technique, éliminant deux défenseurs avant de décocher une frappe croisée du droit (1-1). La première période s’est achevée sur ce score de parité.

​Au retour des vestiaires, profitant d’une erreur de sortie du gardien des Warriors, Foster a redonné l’avantage aux Bafana Bafana. À cet instant, l’Égypte, tenue en échec sur l’autre terrain, voyait sa place de leader menacée par une éventuelle victoire large de l’Afrique du Sud.

​Cependant, le Zimbabwe a rapidement bousculé ces calculs en égalisant à la 74ème minute grâce à un but contre son camp (autogoal) de Modiba, sur un ballon envoyé par Maswanhise. Mais l’Afrique du Sud a finalement eu le dernier mot en transformant un penalty à la 82ème minute par l’intermédiaire d’Appollis (3-2).

​Pour rappel, dans le même groupe et au même moment, l’Égypte, déjà qualifiée, affrontait l’Angola qui jouait sa survie. La rencontre s’est soldée par un score nul et vierge (0-0). En conséquence, l’Égypte conserve sa place de leader et l’Afrique du Sud termine deuxième.

​À l’issue de cette phase de poules, quatre des six meilleurs troisièmes de cette CAN seront également qualifiés pour les huitièmes de finale.