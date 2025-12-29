Filière pêche au Burkina Faso : Vers une souveraineté alimentaire grâce à l’offensive halieutique

Partage

Ouagadougou accueille, du 29 au 31 décembre 2025, la 4e édition des Journées Portes Ouvertes (JPO) de la Direction Générale des Ressources Halieutiques (DGRH). Placé sous le thème « La production halieutique, un levier de développement endogène au Burkina Faso », cet événement a été officiellement lancé ce lundi 29 décembre 2025.

Ces journées visent avant tout à mettre en lumière le sous-secteur des ressources halieutiques, en soulignant sa contribution stratégique à l’économie nationale ainsi qu’à la sécurité alimentaire et nutritionnelle du pays. Pour Moustapha Alassane Tassembedo, Directeur général de la DGRH, ce rendez-vous est un cadre privilégié pour dresser le bilan de l’année écoulée et fédérer les acteurs de la filière.

« Cette journée est une occasion de faire une introspection, d’évaluer nos actions de l’année et de renforcer la connectivité entre les acteurs pour assurer un développement durable. Il s’agit aussi de se projeter, d’identifier ce qui peut être amélioré afin d’optimiser la production piscicole et halieutique de façon générale », a-t-il précisé.

Durant ces trois jours, plus de deux cents participants sont attendus pour animer la foire et les expositions. En marge de ces activités, des panels de discussion permettront de réfléchir aux stratégies de croissance de la filière. L’objectif final est de traduire ces réflexions en actions concrètes.

« Nous comptons définir une feuille de route claire pour baliser les défis à venir. Cela nous permettra, dans les prochaines années, de produire davantage et d’atteindre les objectifs fixés par l’offensive agro-pastorale et halieutique », a-t-il souligné.

Le Directeur général s’est par ailleurs réjoui de la bonne santé du secteur, rappelant le chemin parcouru. « Nous revenons de loin. En termes de volume, nous sommes passés d’une production annuelle de 1 000 à 1 200 tonnes à près de 17 000 ou 18 000 tonnes aujourd’hui », a-t-il apprécié.

La cérémonie d’ouverture a été présidée par le commandant Ismaël Sombié, ministre chargé de l’agriculture. Ce dernier a tenu à rassurer l’ensemble des acteurs de la filière piscicole quant au soutien indéfectible du gouvernement pour relever les défis de souveraineté alimentaire.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24