Burkina Faso : Vers un « patriotisme écologique et hydrique » en 2026

Ce lundi 5 janvier 2026, le Ministère de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement (MEEA) a marqué la rentrée administrative par la traditionnelle montée des couleurs. Sous la direction du Ministre Roger Baro, cette cérémonie a servi de cadre pour dresser le bilan de l’année écoulée et tracer les perspectives d’une année 2026 placée sous le signe de l’audace et de l’action endogène.

Au Ministère de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement (MEEA), l’année 2025 a été marquée par des avancées technologiques majeures pour l’accès à l’eau, notamment la réalisation d’un forage de 1 100 mètres de profondeur, une prouesse scientifique au service des populations.

Le Ministre a également souligné les succès financiers, avec la mobilisation de plus de 11 milliards de FCFA pour le climat et la REDD+.

Cependant, ces résultats ont un coût humain. Roger Baro a rendu un hommage solennel aux forestiers tombés pour la patrie. « Ce drapeau n’est pas un simple tissu, il est le sang versé, le sacrifice consenti et l’espérance d’un peuple debout », a-t-il fait entendre.

Pour le Ministre, la protection de l’environnement est indissociable de la lutte pour la souveraineté nationale menée par le Président Ibrahim Traoré. Il a introduit la notion de patriotisme écologique et hydrique, tout en affirmant que chaque agent doit désormais agir comme un soldat du développement.

L’année 2026 ne sera pas une année de gestion classique, mais une période de rupture avec la routine. Roger Baro a insisté sur l’appropriation des ressources. « L’environnement et l’eau sont des biens stratégiques. Les gestions ne se délèguent pas, elles s’assument par nous, pour nous, avec nous », a-t-il indiqué.

Le Ministre Roger Barro a également donné des orientations claires sur l’organisation du travail. Il a exhorté ses collaborateurs à renforcer la cohésion interne. Sur le plan technique, l’accent sera mis sur la subsidiarité.

Dit-il, les directions régionales et provinciales verront leurs responsabilités s’accroître avec des feuilles de route plus denses. L’objectif est une planification rigoureuse, car, toutes les activités de l’année devront être achevées au 30 novembre 2026, afin d’éviter la précipitation habituelle des fins d’exercice.

Akim KY

Burkina 24