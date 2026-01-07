AGL Moving Tour : quand la CAN devient un levier d’impact social et éducatif

À l’occasion de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025, AGL (Africa Global Logistics) a initié le AGL Moving Tour, une caravane solidaire à fort impact social, en partenariat avec l’association Tibu Africa.

Le 23 décembre 2025 à Casablanca, AGL a équipé intégralement un dortoir sport-études au complexe « Développement Humain par le Sport » dans le quartier de Médiouna. Des lits, matelas, armoires, bureaux et une cuisine équipée prêts à accueillir 20 élèves par an, dans un cadre alliant réussite scolaire et pratique sportive d’excellence. Espace solidaire, il ouvre également ses portes aux jeunes de l’association de passage dans la ville.

Marrakech, le 30 décembre 2025: Près de 80 enfants d’écoles primaires ont participé au Festival Education par le Sport. Au programme, des ateliers ludiques (agilité, coordination), sensibilisation santé/nutrition, découverte interactive des métiers de la logistique et du fonctionnement d’un port conteneur, le tout ponctué par la remise de matériel sportif pour une pratique durable au sein des établissements scolaires.

Enfin, à Tanger le 6 janvier 2026, le terrain de basketball de l’école Ibn Hazm a été entièrement rénové. Il est désormais sécurisé et équipé pour plus de 100 bénéficiaires regroupant les enfants de l’école et les jeunes du quartier Bouhout. Une fresque artistique inclusive, réalisée collectivement par un artiste local et les collaborateurs d’AGL, illustre l’univers et les valeurs d’AGL transformant cet espace en véritable vitrine de citoyenneté d’entreprise.

« À travers le parcours solidaire de notre caravane AGL Moving Tour, nous démontrons que la logistique est au service du sport, de l’éducation et des communautés. Au-delà de la compétition sportive qui se tient au Maroc, nous souhaitons laisser un héritage concret et durable à travers ces installations sportives et affirmer que le sport est un véritable levier d’éducation, d’inclusion et d’égalité des chances pour la jeunesse », a déclaré Khadija Komara, Directrice de la Communication et du Mécénat d’AGL.

De ce fait, cette initiative a permis de soutenir l’éducation par le sport illustrant la volonté d’AGL et de ses filiales dont SITARAIL de laisser un impact durable au-delà de la compétition