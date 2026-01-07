Communiqué | Faso Loto 5/90 – « KOUNANDIA » Tirage – Mercredi 07 janvier 2026
TIRAGE FASO LOTO 5/90 – « KOUNANDIA »
Résultats du tirage – Mercredi 07 janvier 2026
Tirage N° 2026/003
Les numéros gagnants sont : 55 – 81 – 05 – 61 – 18
Et si le prochain millionnaire, c’était vous ?
Jouez dès maintenant sur www.fasoloto.bf – rapide, simple et sécurisé.
Vous pouvez jouer également auprès de nos vendeurs ambulants agréés aux numéros indiqués.
Faso Loto, le rendez-vous de la chance !
Jeu interdit aux moins de 18 ans. Jouez avec responsabilité.