Côte d’Ivoire : Le PM Robert Beugré-Mambé remet sa démission et celle de son gouvernement au Président Ouattara

En Côte d’Ivoire – Le Premier ministre Robert Beugré-Mambé a remis sa démission et avec lui, l’ensemble des membres de son gouvernement au président de la République, Alassane Ouattara qui l’a acceptée, a indiqué Masséré Touré, Secrétaire général de la présidence ivoirienne.

Dans un communiqué lu la secrétaire générale de la présidence, Masséré Touré, ce mercredi 7 janvier 2026, il est inscrit que le président de la République a procédé à la signature de plusieurs décrets mettant fin aux fonctions du Premier ministre, des membres du gouvernement et des ministres-gouverneurs des districts autonomes.

Le Chef de l’Etat ivoirien, Alassane Ouattara a dit sa gratitude à l’endroit du Premier ministre sortant et aux membres de son gouvernement « pour leur contribution au développement socio-économique de la Côte d’Ivoire. »

En attendant la nomination d’un nouveau Premier ministre et d’un nouveau gouvernement, le Premier ministre et les membres du gouvernement sortant sont chargés d’expédier les affaires courantes.

Au titre de la Présidence de la République, Alassane Ouattara a également signé un décret mettant un terme aux fonctions des ministres d’Etat et des ministres conseillers à la présidence.

La dissolution de ce gouvernement du Premier ministre Robert Beugré-Mambé intervient dans deux contextes. D’abord, la reélection du Chef de l’Etat, Alassane Ouattara, pour un quatrième mandat à la suite de la présidentielle du 25 octobre 2025 et ensuite la récente élection législative du 27 décembre, au cours de laquelle plusieurs membre du gouvernement ivoirien ont obtenu leurs tickets pour le perchoir.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Correspondant de Burkina 24 en Côte d’Ivoire