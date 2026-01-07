Gouvernement nigérien : Hamadou Tinni nommé ministre du Pétrole

Le Président de la République, Chef de l’État, le Général d’Armée Abdourahamane Tiani, a procédé le mardi 6 janvier 2026 à un réaménagement technique du gouvernement. À l’issue de ce remaniement, Hamadou Tinni a été nommé ministre du Pétrole.

Professionnel chevronné de l’audit et du conseil, le nouveau ministre occupait jusqu’à sa nomination le poste d’Associé chez Mazars au Sénégal, où il dirigeait les activités d’audit et de commissariat aux comptes. Mazars est une organisation internationale indépendante spécialisée dans l’audit, le conseil et les services comptables, fiscaux et juridiques.

Fort de près de vingt années d’expérience, Hamadou Tinni a conduit de nombreuses missions d’audit, d’expertise comptable, d’évaluation d’entreprises ainsi que des opérations de fusions et acquisitions. Il a également participé à des réformes majeures du secteur public, financées par des partenaires techniques et financiers, notamment dans les domaines de la gestion administrative et financière déléguée, de l’organisation informatisée et de l’assistance aux programmes de privatisation.

Reconnu pour sa maîtrise des normes comptables internationales, en particulier les IFRS, il dispose d’une solide expertise en arrêt des comptes, en analyse financière et en organisation. Son parcours comprend également des missions d’audit d’acquisition, de commissariat aux apports, d’expertise judiciaire, ainsi que des activités de conseil et de formation.

Spécialiste des secteurs minier et pétrolier, Hamadou Tinni a mené plusieurs missions de référence dans ces domaines. Il a par ailleurs réalisé d’importants diagnostics financiers et organisationnels, des études de faisabilité sur des instruments financiers innovants, ainsi que des travaux liés à la mise en place de marchés hypothécaires et à la titrisation des créances. Ces contributions ont notamment favorisé l’adoption de référentiels comptables adaptés aux systèmes financiers décentralisés.

Avec cette nomination, les autorités nigériennes entendent renforcer la gouvernance et la gestion stratégique du secteur pétrolier, pilier clé de l’économie nationale.

Source : Actu Niger