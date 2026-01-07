CAN 2025 : Orange Burkina propulse les supporters au Maroc pour le choc Étalons vs Éléphants

A la veille du match tant attendu entre le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire, Orange Burkina Faso, partenaire historique du football national, a dépêché une délégation de supporters vers le Royaume Chérifien. Le lundi 5 janvier 2026, une quinzaine d’ambassadeurs ont pris leur envol pour soutenir les Étalons, depuis le Maroc.

Depuis près de deux décennies, Orange Burkina se tient aux côtés du onze national. Pour cette CAN 2025, l’opérateur leader ne fait pas dans la dentelle. Il prévoit de transporter et de prendre entièrement en charge au moins 200 supporters durant toute la phase de poules et les phases à élimination directe.

Le lundi 5 décembre 2026, c’est un groupe composé d’influenceurs, de créateurs de contenu et de partenaires qui a quitté Ouagadougou. L’objectif est de créer une union sacrée autour des hommes de Brama Traoré pour ce duel « électrique » face aux Éléphants de Côte d’Ivoire, prévu le mardi 6 janvier.

Pour la direction d’Orange Burkina, cet accompagnement dépasse le simple cadre sportif. Laurent Karanga, directeur en charge des affaires juridiques, de la réglementation et de la conformité, voit en ce voyage un message fort envoyé au reste du monde.

« Malgré la situation que nous traversons depuis plusieurs années, le pays est debout. Le parcours des Étalons montre que nous ne sommes pas tombés. Nous avons encore de l’énergie et de la force pour aller de l’avant », a-t-il déclaré avec conviction. Pour ce choc des titans, Laurent Karanga affiche un optimisme total avec un pronostic de 2-0 en faveur du Burkina Faso.

Parmi les bénéficiaires du jour figure Naaba Boulga, aussi surnommé le 12e homme. Habitué des gradins et fervent soutien des Étalons, il salue cette initiative qui permet de porter la voix du peuple burkinabè jusqu’au Maroc. Son pronostic : 2-1 pour les Étalons.

Aussi, l’humoriste Philomène Nanema, fait partie du convoi. Ravie de pouvoir vivre l’effervescence des huitièmes de finale en direct, elle a partagé l’optimisme de Naaba Boulga avec un score de 2-1 pour la victoire nationale.

« C’est une très belle initiative parce que nous ça nous permet d’aller suivre les matchs, les différents matchs et tout. Moi je pars pour suivre les huitièmes de finale. Ça permet à pas mal de personnes d’aller suivre les matchs en direct et tout. Donc moi je suis contente. Je félicite le réseau pour cette chance qu’il nous offre ».

En facilitant ainsi le déplacement des leaders d’opinion et des supporters, Orange Burkina réaffirme son engagement citoyen et sa volonté de voir les Étalons briller sur le toit de l’Afrique.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24