Pape Léon XIV : « La guerre est revenue à la mode »

Le pape Léon XIV a livré, vendredi 9 janvier 2026, une analyse sévère de la situation internationale, dénonçant la montée en puissance du recours à la force et l’affaiblissement du multilatéralisme. Lors de ses premiers vœux au corps diplomatique depuis son élection en mai 2025, le souverain pontife a mis en garde contre ce qu’il qualifie de « ferveur guerrière » qui menace l’ordre mondial hérité de l’après-Seconde Guerre mondiale.

S’exprimant en anglais devant les ambassadeurs accrédités auprès du Saint-Siège, le pape a déploré le développement d’« une diplomatie de la force, menée par des individus ou des groupes d’alliés », au détriment du dialogue et de la coopération internationale.

« La guerre est revenue à la mode », a-t-il dénoncé, estimant que la paix n’est plus recherchée comme un bien en soi, mais comme un instrument de domination. « On ne recherche plus la paix comme un don […] mais on la recherche par les armes », a-t-il dénoncé, sans désigner explicitement de pays.

Ces propos interviennent dans un contexte international marqué par la poursuite des conflits en Ukraine et dans la bande de Gaza, mais aussi par les inquiétudes croissantes en Europe concernant une possible prise de contrôle du Groenland par les États-Unis, susceptible de fragiliser l’OTAN.

Le pape a également exprimé sa « vive inquiétude » face à « l’aggravation des tensions dans la mer des Caraïbes et le long des côtes américaines du Pacifique », évoquant la situation au Venezuela, où le président Nicolás Maduro a été déposé et capturé lors d’une intervention américaine. Léon XIV a appelé à « respecter la volonté du peuple vénézuélien » et à garantir la protection des droits humains et civils, alors que Washington n’exclut pas un contrôle prolongé du pays sud-américain.

Proche-Orient et droits humains

Abordant le dossier du Proche-Orient, le chef de l’Église catholique a réaffirmé le soutien du Saint-Siège à la solution à deux États et condamné « l’augmentation des violences en Cisjordanie » à l’encontre des civils palestiniens. Il a rappelé le droit de ces populations « à vivre en paix sur leur propre terre », dans un contexte de recrudescence des attaques de colons israéliens depuis octobre 2023.

Sur le plan sociétal, Léon XIV a dénoncé la dépendance des jeunes aux drogues, qualifiée de « fléau de l’humanité », et réaffirmé l’opposition de l’Église à l’avortement, à la gestation pour autrui et à l’euthanasie. Il a par ailleurs alerté sur l’augmentation des violations de la liberté religieuse dans le monde, soulignant que « plus de 380 millions de chrétiens » seraient aujourd’hui touchés par des formes de persécution.

Les vœux au corps diplomatique, tenus chaque début d’année, constituent l’un des temps forts politiques du Vatican. Ils offrent au pape l’occasion de dresser un état des lieux des crises internationales et de réaffirmer la position du Saint-Siège sur les grands enjeux mondiaux. Le Vatican entretient actuellement des relations diplomatiques avec 184 États.