Pardon et Tolérance : Les clés du vivre-ensemble célébrées à Pouytenga

Dans la nuit du 9 janvier 2026, la ville de Pouytenga a accueilli une grande conférence de prêche précisément sur le terrain Naaba Bougoum. L‘événement, initié par la communauté musulmane de Pouytenga a réuni des autorités administratives, des leaders religieux et une foule nombreuse autour du thème « Pardon et tolérance – Dépenser pour l’amour de Dieu ».

La conférence initiée par la communauté musulmane de Pouytenga, sous le thème « Pardon et tolérance – Dépenser pour l’amour de Dieu », vise à réunir toutes les communautés tout en sonnant la mobilisation générale autour de projets communs de développement portés par la communauté.

Le Dr Khalid Sana, Président des Savants de la Tidjania au Burkina Faso, l’un des conférenciers, a insisté sur l’importance de l’unité. Pour lui, le pardon est le ciment de la communauté. Il a expliqué que les désaccords sont naturels, mais qu’ils ne doivent jamais mener à la haine.

El Hadj Souleymane Sana, président de la communauté musulmane de Pouytenga, a partagé cette vision. « Lorsque nous faisons face à des situations difficiles, il est important de savoir laisser passer, de cultiver l’amour, le pardon et la paix. Ceux qui savent pardonner durent dans le temps, car le pardon libère le cœur », a-t-il indiqué.

Le second volet de la conférence concernait l’engagement financier des fidèles pour des œuvres sociales. Le projet phare est la construction du Centre Médical avec Antenne Chirurgicale (CMA) de Pouytenga, un chantier colossal estimé à 2,4 milliards de francs CFA.

Le Cheick Ismaël Derra, l’un des conférenciers, a mobilisé l’auditoire. « Les travaux ont commencé, mais ne sont pas encore achevés. C’est dans ce contexte que nous sommes venus sensibiliser et inviter les musulmans à s’engager davantage afin que ce projet puisse être mené à son terme», a-t-il confié.

De son côté, Silga Idrissa, secrétaire général du mouvement Sunnite local, a précisé l’objectif. « Notre présence ce soir est d’encourager les différents groupes de musulmans à participer au financement de la construction de l’hôpital pour aider toutes les communautés en matière de santé », a-t-il ajouté.

Le futur hôpital, dont la première pierre a été posée en février 2025, comprendra des blocs opératoires, une maternité, un laboratoire et même des logements pour le personnel.

Le Dr Moustapha Korgho a rappelé que ce centre n’est pas réservé aux seuls musulmans. « Musulmans et non-musulmans y recevront des soins. Le bénéfice sera pour toute la population », a-t-il précisé.

Le Haut-commissaire de la province, Moctar Ilboudo, a salué cette initiative qui soutient les efforts de l’État pour le développement.

Il faut noter que le Dr Khalid Sana a marqué son séjour à Pouytenga en présidant la prière du vendredi à la grande mosquée de la ville. Il a ensuite visité le chantier du futur centre hospitalier (CMA), où il a salué ce projet solidaire comme un exemple concret de développement au service de toute la population.

