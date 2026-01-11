« Nous Vaincrons » | Start-up Studio, un nouveau moteur pour l’innovation entrepreneuriale en Afrique (Amadou Sondé)

Face au fort taux d’échec des jeunes entreprises, le concept de Start-up Studio s’impose progressivement comme une alternative crédible pour structurer l’innovation en Afrique. Selon Amadou Sondé, cofondateur de Dunia Labs, le Start-up Studio fonctionne comme une véritable « usine à start-ups », rompant ainsi avec les modèles classiques d’incubation ou d’accélération. M. Sondé est l’invité du jour de l’émission « Nous Vaincrons ».

Contrairement aux modèles classiques, qui se limitent souvent au conseil, le Start-up Studio intervient comme cofondateur dès le premier jour.

Il identifie un problème concret, conçoit la solution, mobilise les compétences clés, constitue l’équipe dirigeante et injecte le capital d’amorçage ainsi que les ressources techniques et humaines nécessaires. Cette approche intégrée vise à réduire drastiquement les risques, dans un contexte où une start-up sur dix seulement survit au-delà de trois ans à l’échelle mondiale, foi de Amadou Sondé.

Pour l’Afrique, et particulièrement pour le Burkina Faso, ce modèle représente une opportunité stratégique, dit-il. Le continent regorge de talents et d’idées innovantes, mais souffre d’un déficit d’infrastructures capables de transformer ces idées en entreprises durables.

Le Start-up Studio permet de combiner la créativité locale avec des standards internationaux de gestion et d’exécution, notamment dans des secteurs clés comme l’agriculture, la santé communautaire et la finance inclusive.

Amadou Sondé insiste toutefois sur des conditions de réussite claires. Le développement des Start-up Studios passe par une alliance entre l’État, chargé de mettre en place un cadre fiscal incitatif, les universités, pour former des talents adaptés au marché, et le secteur privé ainsi que la diaspora, pour l’expertise et le financement.

Au-delà des structures, il appelle à un changement de mentalité. Cela consiste à privilégier la co-création et la solidarité entrepreneuriale, afin de bâtir une Afrique innovante et compétitive sur la scène internationale.