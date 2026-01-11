Tougan : L’association SOS Faso Educ soutient 70 élèves déplacés internes

Le samedi 10 janvier 2026, la ville de Tougan a abrité une cérémonie de remise de dons au profit des élèves déplacés internes. Initiée par l’association SOS Faso Educ, cette action vise à améliorer les conditions de vie et d’apprentissage de ces enfants touchés par la crise sécuritaire.

Dans un contexte marqué par les défis de l’accès à l’éducation pour tous, la solidarité citoyenne s’organise. Samedi dernier, 70 élèves déplacés internes, issus de divers établissements de la commune de Tougan, ont reçu un lot de matériel composé de pull-overs, de savon et de chaussures.

Cette dotation, bien que matérielle, porte une ambition sociale forte : permettre à ces enfants de poursuivre leur scolarité dans la dignité.

Pour Harouna Tiendrébéogo, président de l’association SOS Faso Educ et professeur au Lycée Municipal de Tougan, ce geste est une réponse aux difficultés quotidiennes des élèves.

Lors de son intervention, il a souligné l’importance de chaque article distribué. Selon lui, le pull-over protège du froid hivernal pour maintenir la concentration, le savon garantit l’hygiène, et les chaussures facilitent les longs trajets vers l’école.

« Nous sommes ici pour affirmer que personne n’est oublié, et que l’éducation des élèves demeure notre priorité absolue », a déclaré Tiendrébéogo. Citant Nelson Mandela, il a rappelé aux bénéficiaires que « l’éducation est l’arme la plus puissante que l’on puisse utiliser pour changer le monde », les encourageant à voir dans leur présence à l’école une véritable victoire sur l’adversité.

Le succès de cette troisième édition repose sur une collaboration entre l’association, des entreprises partenaires et des citoyens anonymes. Le président a tenu à saluer cet élan de générosité. « Vous n’avez pas besoin d’un diplôme universitaire pour servir. Vous avez seulement besoin d’un cœur plein de grâces », a-t-il ajouté.

L’administration locale a également marqué son adhésion à l’initiative. Siaka Boro, 1er Vice-président de la délégation spéciale de la commune de Tougan, a félicité les donateurs pour leur appui constant.

Il a réitéré la disponibilité des autorités à accompagner de telles actions, essentielles pour relever les défis du développement durable dans la province.

