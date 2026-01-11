M’Pap la Légende, une voix montante du Faso rap enracinée dans les langues nationales

Artiste émergent de la scène musicale burkinabè, M’Pap la Légende incarne une nouvelle génération de rappeurs engagés, profondément attachés aux langues et aux réalités locales. De passage dans les locaux de Burkina 24 pour une interview, le jeune rappeur s’est confié sur son parcours, ses influences et ses ambitions dans un univers musical qu’il revendique « 100 % Faso rap ».

À l’état civil, il s’appelle Kassoum Kéré. Mais sur scène, c’est sous le nom évocateur de M’Pap la Légende qu’il se fait progressivement une place. Un pseudonyme ambitieux pour un artiste encore au début de sa carrière, mais déjà déterminé à inscrire son nom dans la durée.

Il s’impose aujourd’hui comme l’un des visages montants du Faso rap, ce courant musical ancré dans la conscience sociale et l’identité culturelle du Burkina Faso.

La passion pour la musique ne date pas d’hier. Très tôt, M’Pap développe un attrait particulier pour le rap. « J’ai aimé la musique, surtout le rap, que j’ai beaucoup écouté », explique-t-il.

Ce qui le marque, c’est la manière dont les artistes manient les mots, construisent des punchlines, dénoncent, racontent et chantent avec justesse. « J’ai aimé la façon dont ceux que j’écoutais jouaient avec les mots, dénonçaient, disaient des choses », ajoute-t-il. C’est là que tout commence.

Après avoir longtemps été auditeur, l’envie de passer à l’action finit par s’imposer. Le choix des langues africaines se fait naturellement, presque comme un retour aux sources. « Après avoir aimé la source et beaucoup écouté, ça m’est passé par l’esprit d’essayer aussi », confie-t-il.

Les premiers pas se font au quartier, lors des séances de freestyle entre amis, dans une ambiance brute et sincère. Puis vient le déclic : une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

« C’est là-bas que c’est parti », résume-t-il. Musicalement, M’Pap la Légende ne tergiverse pas sur son identité. « Je fais du rap 100 % de Faso rap 100 % authentique », affirme-t-il.

Il évolue dans le Faso rap et chante exclusivement en mooré, tout en y ajoutant par moments sa langue bissa, une manière d’affirmer pleinement son identité culturelle. Son univers est fortement nourri par le Faso rap à l’ancienne et par la musique burkinabè rétro. Parmi ses principales sources d’inspiration

figurent aussi bien des figures emblématiques que des groupes pionniers du mouvement, tels que Yeleen, Faso Komba , Smokey, ainsi que d’autres formations qui ont marqué l’histoire du rap burkinabè. À cela s’ajoutent des artistes reconnus comme Zougnazagmda, Georges Ouédraogo ou encore Floby.

« Il y en a plein », insiste-t-il, soulignant la richesse et la diversité de cet héritage musical. Son regard dépasse toutefois les frontières nationales. À l’international, M’Pap s’inspire d’artistes comme 50 Cent, Kalash Criminel, Lil Wayne ou encore Ninho, des rappeurs reconnus pour leur impact, leur écriture et leur capacité à imposer un univers.

Côté discographie, le jeune artiste affiche déjà une certaine régularité. Il compte environ sept titres à son actif, parmi lesquels Zéro, Wobgo et Zamana, des morceaux qui traduisent son engagement et sa vision du rap. Son tout dernier single, M’nadata liguigi, vient tout juste de sortir, confirmant sa volonté de rester présent sur la scène musicale. En matière de collaboration, M’Pap la Légende a également signé un featuring avec Franky FP sur le titre Faso rap, une rencontre artistique cohérente avec son univers.

Le début de carrière n’est pas sans obstacles, mais l’artiste garde un discours lucide. « Du moment où on arrive à surmonter les obstacles, ça va », affirme-t-il.

Ce qui le pousse à continuer, ce sont avant tout des raisons personnelles. « La promesse que je me suis faite à moi-même », mais aussi le soutien de son public. « Il y a des personnes qui aiment ce que je fais et qui croient en moi, notamment mes fans, la team Loba », confie-t-il avec reconnaissance.

Dans ses textes, M’Pap défend un rap conscient, directement inspiré de la réalité sociale. « Je parle de ce que j’ai vu, des choses réelles, de ce que des milliers de jeunes comme moi vivent », explique-t-il. Sa musique se veut le reflet de la société, de ce qui s’y passe et de ce qui s’y dit, sans détour ni fioritures.

Quant à l’avenir, l’ambition est clairement affichée. « Une très, très grande star », lance-t-il, sourire en coin. Un rêve assumé, porté par le travail et la persévérance. L’artiste révèle d’ailleurs travailler actuellement sur un maxi, voire un album, dont la sortie est envisagée au cours de l’année 2026.

À ceux qui le découvrent, il se présente sans détour. « Je suis M’Pap, le façon rap en personne, a.k.a. Mister Loba M’Pap ».

Il invite le public à le suivre sur YouTube et sur toutes les plateformes légales d’écoute. À ses fans, le message est clair et reconnaissant. « Merci pour toute la force et l’énergie. C’est grâce à vous qu’on est arrivés jusqu’ici. Big up, team Loba ! ».Entre authenticité linguistique, conscience sociale et ambition assumée, M’Pap la Légende s’affirme peu à peu comme une voix à suivre du Faso rap burkinabè.

Aurelle KIENDREBEOGO

Burkina 24