Promotion de la paix et du vivre-ensemble au Burkina Faso : 84 acteurs distingués

Le Collectif des Associations pour le Développement Durable (CADD) a organisé, le samedi 10 janvier 2026 à Ouagadougou, la 10ᵉ édition de sa Journée de reconnaissance, consacrée à la promotion de la paix et du vivre-ensemble. À l’issue de cette cérémonie, 84 acteurs engagés ont été distingués et élevés au rang d’ambassadeurs de paix.

Ces récipiendaires ont reçu des attestations de reconnaissance en hommage à leur contribution active à la consolidation de la paix, au renforcement de la cohésion sociale et à la promotion du vivre-ensemble au sein des communautés.

Parmi les lauréats figure Cheick Mohamed Lamine Kiemdé, maître coranique, dont l’engagement social a été salué. Ému par cette distinction, il a exprimé sa gratitude envers les organisateurs.

« Depuis plusieurs années, nous œuvrons pour le vivre-ensemble et la cohésion sociale au sein de notre communauté. Nous prenons également en charge des enfants déplacés internes. C’est notre manière d’accompagner les autorités dans leur combat pour la paix », a-t-il confié.

Prenant la parole, le coordonnateur du CADD, Salif Compaoré, a félicité l’ensemble des récipiendaires et les a exhortés à poursuivre leurs actions au service d’un Burkina Faso uni. « Cette journée de reconnaissance est avant tout un hommage à celles et ceux qui, souvent dans l’ombre, travaillent à préserver la paix, à renforcer la cohésion sociale et à promouvoir les valeurs de solidarité et de tolérance », a-t-il souligné.

Placée sous le thème « Apport des structures associatives dans la consolidation de la paix et la lutte contre le terrorisme », cette 10ᵉ édition a mis en lumière le rôle essentiel des organisations de la société civile dans la construction d’un Burkina Faso résilient et solidaire.