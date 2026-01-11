L’Éthiopie lance la construction du plus grand aéroport d’Afrique

L’Éthiopie a officiellement lancé, samedi 10 janvier 2026, la construction de ce qui est appelé à devenir le plus grand aéroport du continent africain. L’annonce a été faite par le Premier ministre Abiy Ahmed, qui présente ce projet comme un levier stratégique pour positionner le pays comme un hub aérien majeur à l’échelle mondiale.

Estimé à 12,7 milliards de dollars, le futur aéroport sera implanté à Bishoftu, à une quarantaine de kilomètres d’Addis-Abeba. Il s’étendra sur une superficie de 35 kilomètres carrés et disposera, à terme, d’une capacité d’accueil de 110 millions de passagers par an, soit près de cinq fois celle de l’actuel aéroport international de Bole.

Les travaux, prévus pour s’étaler sur cinq ans, comprennent également la construction d’infrastructures connexes, notamment une autoroute à plusieurs voies et une ligne ferroviaire à grande vitesse reliant le site à la capitale éthiopienne.

Le financement du projet repose en partie sur Ethiopian Airlines, la compagnie nationale, avec l’appui de partenaires financiers internationaux. La Banque africaine de développement a déjà accordé une contribution de 500 millions de dollars, tandis que des négociations sont en cours avec d’autres institutions pour compléter le montage financier.

Ce projet d’envergure s’accompagne toutefois de défis sociaux. Environ 2 500 agriculteurs ont été relogés dans le cadre de sa mise en œuvre, pour un coût estimé à 350 millions de dollars, selon les autorités.

Malgré un contexte sécuritaire marqué par des tensions armées dans certaines régions du pays, notamment en Amhara et en Oromia où se situe Bishoftu, le gouvernement éthiopien mise sur ce mégaprojet pour stimuler le tourisme, renforcer les échanges commerciaux et soutenir la croissance économique.

Avec une population de plus de 130 millions d’habitants, l’Éthiopie multiplie les investissements structurants, à l’image du barrage de la Renaissance récemment inauguré et des vastes chantiers de modernisation urbaine à Addis-Abeba. À travers ce nouvel aéroport, Addis-Abeba ambitionne de redessiner la carte du transport aérien africain et de s’imposer comme un carrefour incontournable entre l’Afrique, l’Europe et l’Asie.

Source : Africanews