Tougan : L’Association Koyila offre 3 tonnes de ciment pour l’initiative Faso Mêbo

Le samedi 10 janvier 2026, l’Association Koyila, regroupant les sœurs et prêtres de la paroisse de Tougan, a manifesté sa solidarité envers le développement local. Elle a fait un don de trois tonnes de ciment dans le cadre de l’initiative présidentielle « Faso Mêbo ».

La mobilisation citoyenne pour la reconstruction et l’embellissement de la commune de Tougan se poursuit.

Cette fois, c’est la communauté religieuse, à travers l’Association Koyila, qui s’est illustrée par un geste. Ce don de 3 tonnes de ciment est destiné à soutenir les travaux d’infrastructures prévus dans la région du Sourou.

Pour l’Abbé Abraham Zerbo, représentant de l’association, cet acte est avant tout une réponse à l’appel du patriotisme. Bien que le groupe soit d’obédience catholique, il a tenu à rappeler que l’appartenance à la région prime dans cet engagement.

« Nous sommes fils d’une région. Et quand on a vu l’appel Faso Mêbo dans notre région du Sourou, nous nous sommes sentis interpellés. Au-delà de la religion, nous sommes d’abord fils. C’est au nom de cette filiation que nous sommes venus apporter notre contribution », a-t-il indiqué.

L’Abbé a également profité de l’occasion pour formuler des vœux de paix et de santé pour l’année 2026, tout en soulignant que la cohésion sociale est le socle de tout développement durable.

Ce geste a été chaleureusement accueilli par les autorités locales. Siaka Boro, Premier Vice-Président de la Délégation Spéciale Communale de Tougan, a salué cette contribution qui s’aligne sur les priorités de la municipalité.

« Le geste que vous venez de poser répond parfaitement à nos objectifs pour que notre ville puisse changer de visage. Chacun doit manifester son soutien, même de manière minime, pour sa région », a-t-il déclaré au nom du Président de la Délégation Spéciale (PDS).

L’autorité communale a conclu en souhaitant le retour définitif de la stabilité, condition pour que les chantiers de construction puissent démarrer et transformer durablement le quotidien des populations de Tougan.

Akim KY

Burkina 24