Algérie-Nigeria : La CAF ouvre une enquête après des incidents autour du quart de finale de la CAN 2025

La rencontre Algérie-Nigéria lors des quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations, Maroc 2026, a été entachée par un incident majeur relatif à un pénalty soi-disant oublié par l’arbitre aux dépens des Fennecs. Cette situation a mis le feu aux poudres après leur quart de finale contre les Eagles. Des incidents impliqueraient aussi des médias et des officiels présents en zone mixte.

La Confédération africaine de football (CAF) a ouvert une enquête sur les incidents survenus lors du quart de finale Algérie – Nigeria, ainsi que lors de Cameroun – Maroc, condamnant « le comportement inacceptable des joueurs et des officiels ». Cette annonce faite par l’instance africaine du Football le 12 janvier dernier précise en outre que sa commission de discipline a été saisie.

« La CAF a recueilli les comptes rendus de matchs et des preuves vidéo faisant état de comportements potentiellement inacceptables de la part de certains joueurs et officiels. Elle a ouvert une enquête sur les incidents survenus lors des quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 opposant le Cameroun au Maroc, ainsi que l’Algérie au Nigeria -…) La CAF examine également les images d’un incident impliquant des membres des médias qui auraient eu un comportement inapproprié dans la zone mixte », a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Les faits. Lors du match Algérie-Nigeria, une main du Nigérian Junior Ajayi dans la surface sur un centre de Farès Chaibi qui aurait probablement valu un pénalty, a mis le feu aux poudres au coup de sifflet final. Un début d’échauffourée a éclaté sur le terrain ou plusieurs joueurs et membres des staffs des deux équipes en sont presque venus aux mains. L’arbitre de la rencontre pour sa part a dû être escorté par la sécurité jusqu’aux vestiaires.

Puis des vidéos postées sur les réseaux sociaux ont montré des tensions entre supporters algériens et stadiers dans les tribunes, ainsi qu’en zone mixte où la sécurité a dû intervenir auprès de journalistes qui se battaient.

Bien qu’il ny eu pas d’incidents majeurs, le match Maroc-Cameroun a provoqué aussi la colère des joueurs et dirigeants camerounais, reprochant à l’arbitre de la rencontre, un pénalty oublié après une faute dans la surface sur Bryan Mbeumo.

Débutée le 21 décembre 2025, la coupe d‘Afrique des Nations de Football se tient au Maroc et est, à ce jour, à l’étape des demi-finales entre d’une part le Sénégal et l’Egypte et d’autre part le Nigéria contre le pays organisateur, prévues le mercredi 14 janvier prochain.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Burkina 24