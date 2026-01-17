Communiqué | Avis de recrutement – Secrétaire de Direction et Comptable

NOUS RECRUTONS
1️⃣ Secrétaire de direction
2️⃣ Comptable
PROFIL RECHERCHÉ
🔹 Secrétaire de direction
Étudiante ou diplômée en secrétariat de direction.
Niveau minimum requis : Bac
Bonne maîtrise des outils bureautiques
Discrétion, professionnalisme et sens de l’organisation
🔹 Comptable
Diplôme en comptabilité / finance
Niveau minimum : Bac +3
Maîtrise des opérations comptables courantes
Rigueur, honnêteté et sens de la confidentialité
Date limite : 20 janvier 2026
Lieu : OUAGA 2000
Envoyer CV + lettre de motivation via WhatsApp au : +226 78 63 46 12
     
