Côte d’Ivoire : L’ex-PM Patrick Achi élu nouveau président de l’Assemblée nationale

En Côte d’Ivoire, l’ancien Premier ministre, par ailleurs, député de la circonscription d’Adzopé à 105 kilomètres d’Abidjan, la capitale économique, a été élu à la tête du parlement ivoirien ce samedi 17 janvier 2026. Il a été désigné par le Chef de l’Etat, Alassane Ouattara pour succéder à Adama Bictogo au perchoir pour le compte du Rassemblement des Houphouetistes pour la Démocratie et la Paix, RHPD, le parti au pouvoir.

Sans surprise, le candidat du parti au pouvoir en Côte d’Ivoire, à la présidence de l’Assemblée nationale pour la législature 2026-2030, Patrick Achi, a été élu le samedi 17 janvier 2026 au cours de la séance inaugurale de la troisième législature.

Il sera pendant cinq (5) ans la figure qui portera le parlemet ivoirien après sa victoire avec 215 voix, soit 84,98% des suffrages exprimés contre 36 voix, soit 14,23% des suffrages exprimés en faveur de l’honorable , Yao Yao Lazare du PDCI-RDA, le candidat du Parti Démocratique de Côte d’Ivoire, le PDCI-RDA.

A l’annonce de sa victoire, Patrick Achi a exprimé sa gratitude au président ivoirien Alassane Ouattara et au RHDP avant d’ajouter : » Je m’engage solennellement, à être le président de tous les députés et à présider notre Chambre avec humilité, parce que nul ne détient la vérité », a-t-il indiqué.

Rendant hommge, Patrick Achi a salué le leadership de son prédécesseur Adama Bictogo qui a dirigé l’institution de juin 2022 au 16 janvier 2026.

La prochaine rentrée parlementaire en Côte d’Ivoire est prévue le lundi 19 janvier 2026.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Correspondant de Burkina24 en Côte d’Ivoire