Le Japon offre plus de 72 millions de F CFA à l’association Arbre à Palabre pour le développement au Burkina Faso

Le gouvernement du Japon, à travers son ambassade, a octroyé un don de 72 549 618 FCFA à l’association Arbre à Palabre pour le développement au Burkina Faso ce lundi 19 janvier 2026. Ce geste vise à renforcer la sécurité humaine dans le pays à travers le « Projet de construction de salles de classe, d’une latrine et d’un forage pour l’école primaire publique de Nemnin, de Silmiyiri, dans la commune de Ouagadougou ».

Au-delà de son rôle diplomatique, le gouvernement japonais est investi dans les actions sociales au Pays des Hommes intègres, depuis de nombreuses années. Cet engagement se traduit par des actions notables. Ce lundi 19 janvier 2026, la signature d’un contrat de 110 601 euros, soit environ 72 549 618 FCFA, vient confirmer ce soutien constant envers le Faso.

Cette initiative s’inscrit concrètement dans le cadre du programme de l’ambassade intitulé Appui aux Projets Locaux (APL), officiellement connu sous le nom de « Dons aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine ». Ce programme intervient dans les secteurs de la santé, de l’éducation, de l’agriculture et de l’assainissement.

Pour Nagashima Jun, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Japon près le Burkina Faso, la coopération entre les deux pays passe impérativement par l’amélioration du capital humain et du développement.

« Les relations diplomatiques entre le Burkina Faso et le Japon sont anciennes. Le Japon concentre ses efforts sur des domaines clés tels que l’agriculture, l’éducation et la santé. Au regard de l’urgence de la situation, nous attendons de ce projet une exécution rapide des constructions. Nous espérons que l’association saura se mobiliser », a-t-il expliqué, tout en soulignant les similitudes culturelles entre les deux nations.

Adama Ouédraogo, président de l’association, a partagé cette volonté d’agir vite. Selon lui, la réalisation de ces infrastructures devrait s’achever avant le délai imparti. « Le contrat prévoit une durée d’un an, mais nous mettrons tout en œuvre pour finir plus tôt.

Ces réalisations seront d’une grande aide au regard des effectifs scolaires. Ce don servira à construire un bâtiment scolaire, des latrines et un forage équipé d’un système de pompage à énergie solaire », a-t-il précisé.

Par ailleurs, le projet prévoit la fourniture d’équipements scolaires, notamment 101 tables-bancs à trois places, quatre étagères et 68 chaises pour la salle de réunion. Un apport indispensable selon Adama Ouédraogo, qui espère que ce partenariat permettra de concrétiser d’autres projets à l’avenir au Burkina Faso.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24