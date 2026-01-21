Moyen-Orient : Donald Trump menace de « rayer l’Iran de la carte » en cas de tentative d’assassinat

Les tensions verbales entre Washington et Téhéran ont franchi un nouveau palier. Le président américain Donald Trump a affirmé, le mardi 20 janvier 2026, que l’Iran serait « rayé de la surface de la Terre » si les autorités iraniennes venaient à orchestrer son assassinat.

« J’ai donné des ordres très clairs. Si quoi que ce soit arrive, ils les rayeront de la surface terrestre », a déclaré le chef de l’État américain lors d’une interview accordée à la chaîne News Nation.

Cette déclaration intervient après des propos virulents tenus plus tôt dans la journée par le général iranien Abolfazl Shekarchi. L’officier supérieur avait averti que toute atteinte à la personne du guide suprême iranien, l’Ayatollah Ali Khamenei, entraînerait une riposte directe contre Donald Trump.

« Trump sait que si on porte la main sur notre dirigeant, nous ne couperons pas seulement cette main, et ce ne sont pas des paroles en l’air », a affirmé le général Shekarchi dans des déclarations relayées par les médias d’État iraniens.

Depuis plusieurs semaines, Donald Trump multiplie les déclarations musclées à l’encontre de Téhéran, évoquant à plusieurs reprises la possibilité d’une intervention militaire américaine pour mettre fin à la répression du mouvement de contestation déclenché le 28 décembre en Iran, l’un des plus importants depuis la proclamation de la République islamique en 1979.

Au sein de la diaspora iranienne, certaines voix appellent également à une action plus directe. La militante des droits humains et prix Nobel de la paix 2003, Shirin Ebadi, a notamment évoqué la possibilité d’« actions hautement ciblées », y compris contre le guide suprême Ali Khamenei.

Ce n’est pas la première fois que Donald Trump tient de tels propos. Peu après son retour à la Maison-Blanche il y a un an, il avait déjà averti que l’Iran serait « anéanti » en cas de tentative d’assassinat à son encontre.

Ces nouvelles déclarations ravivent les craintes d’une escalade majeure au Moyen-Orient, dans un contexte régional déjà marqué par de multiples foyers de tension et une instabilité persistante.

