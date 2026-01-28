Administration du territoire : Le Ministre d’Etat, Emile ZERBO engage les Gouverneurs autour des priorités de 2026

Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Administration territoriale et de la Mobilité, Emile ZERBO, a accordé une audience aux Gouverneurs de région, ce mercredi 28 janvier 2026, à Ouagadougou. Cette rencontre a constitué un cadre privilégié d’échanges, au cours duquel les Gouverneurs ont présenté leurs vœux de nouvel An au Ministre d’Etat, tout en bénéficiant de ses orientations stratégiques et conseils avisés pour une gouvernance territoriale efficace.

A l’issue des échanges, le Gouverneur de la région de Yaadga, Monsieur Thomas YAMPA, s’exprimant au nom de ses pairs, a salué l’attention constante et l’accompagnement soutenu du Ministre d’Etat en faveur des Chefs de circonscription administrative.

Il a particulièrement mis en exergue la pertinence des orientations, des conseils et des motivations reçus tout au long de l’année 2025, lesquels ont permis de relever avec efficacité de nombreux défis sur le terrain.

« Ces orientations et cet accompagnement nous ont permis de faire face aux défis dans nos circonscriptions respectives. Nous exprimons notre profonde gratitude au Ministre d’Etat et à l’ensemble de son équipe », a-t-il souligné.