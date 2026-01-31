Attaque à Niamey : L’AES condamne une agression « barbare et préméditée »

La Confédération des États du Sahel (AES) a vigoureusement condamné l’attaque qualifiée de « barbare et lâche » perpétrée dans la nuit du 28 au 29 janvier 2026 dans la ville de Niamey, en République du Niger. L’information a été rendue publique à travers un communiqué signé par le Président de la Confédération, le Capitaine Ibrahim Traoré.

Selon le communiqué, cette agression a visé notamment la base aérienne 101 ainsi que l’aéroport international Diori Hamani, mettant gravement en danger des populations civiles et des biens à usage civil.

La Confédération estime qu’il s’agit d’une attaque préméditée, coordonnée et aveugle, dirigée contre des infrastructures stratégiques et civiles.

La Confédération des États du Sahel souligne que ces violences ne sauraient être considérées comme des actes isolés.

Elles s’inscrivent, selon elle, dans une stratégie de déstabilisation soutenue par des réseaux multiformes, avec des appuis directs ou indirects, y compris des soutiens étatiques étrangers, dont la responsabilité morale, politique et juridique est engagée.

Face à cette situation, l’AES met en garde contre toute forme de complaisance, d’instrumentalisation ou de soutien à ces entreprises criminelles.

Elle réaffirme que les auteurs, leurs soutiens financiers, logistiques, militaires ou politiques répondront de leurs actes.

La Confédération insiste par ailleurs sur la solidarité totale des États membres envers le peuple nigérien, son gouvernement et les Forces de défense et de sécurité, saluant leur courage et leur engagement dans la protection des populations.

Enfin, l’AES réaffirme la détermination inébranlable des peuples sahéliens à défendre leur souveraineté, à garantir la sécurité collective et à construire un avenir fondé sur la paix, la justice et une indépendance réelle.