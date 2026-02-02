Burkina Faso : Pour 2026, ABSTERGO annonce les couleurs d’un renouveau technologique

À l’occasion d’une cérémonie officielle de présentation de vœux organisée à l’endroit de ses collaborateurs et partenaires, la structure ABSTERGO a présenté son nouveau produit “Loomic” et informé du passage de ABSTERGO store à ABSTERGO Technology. C’était dans la soirée du samedi 31 janvier 2026 à Ouagadougou.

Comme le voudrait une certaine tradition populaire après chaque passage à une nouvelle année, l’on souhaite à son entourage ses vœux les meilleurs.

Ainsi, la structure ABSTERGO a, à la faveur d’une cérémonie officielle de présentation de vœux à ses collaborateurs et partenaires, célébré ses acquis, partagé sa vision pour 2026 et informé de l’ouverture d’un nouveau chapitre au travers du passage de ABSTERGO Store à ABSTERGO Technology.

Le point d’orgue de la soirée a été la présentation d’un nouveau produit de ABSTERGO Technology : “Loomic”, un powerbank révolutionnaire.

Gaëtan Bilgo, Directeur commercial de ABSTERGO, a expliqué qu’au-delà du besoin en ordinateurs et équipements informatiques, les utilisateurs exprimaient surtout un manque de conseils, de repères et d’accompagnement.

« Les clients ne cherchaient pas seulement à acheter, mais à comprendre, à faire les bons choix et à anticiper leurs besoins technologiques », a-t-il déclaré, ajoutant « c’est ainsi qu’ABSTERGO Store est devenu un guide informatique, bien plus qu’un simple fournisseur ».

Il a en effet fait comprendre que face à cette évolution, un changement s’est imposé comme une évidence. « ABSTERGO Store est alors devenu ABSTERGO Technology, marquant une nouvelle étape dans son développement », a dit Gaëtan Bilgo.

Être plus proche des clients

Selon le Président directeur général (PDG) de ABSTERGO, Marthial Oubda, le Powerbank ‘’Loomic’’ est minimaliste, fiable, durable et la mission est de concevoir avec précision un écosystème d’essentiels NextGen qui simplifie le quotidien, renforce la performance et libère l’utilisateur partout, de façon durable.

« L’objectif de cette cérémonie est d’être encore plus proche de nos clients et nos collaborateurs, mais aussi c’est une occasion de rappeler la mission, la vision et notre engagement envers eux », a aussi tenu à préciser le PDG.

Abas Balima, partenaire de ABSTERGO, a indiqué avoir été impressionné par le nouveau produit ‘’Loomic’’. «J’ai été assez bluffé de voir ce produit, parce que c’est un produit qui aligne aussi bien esthétique et performance surtout alimentée par des capacités technologiques assez grandes, et connaissant les capacités de ABSTERGO je sais que c’est un produit non seulement pour les structures, mais aussi pour les particuliers afin de pouvoir donner un plus à leur santé numérique», a-t-il avancé.

ABSTERGO, par la remise de trophées, a reconnu le mérite de ses employés s’étant le plus illustrés pour l’évolution de l’entreprise durant l’année écoulée.

Avec cette soirée, ABSTERGO a réaffirmé son engagement en faveur de l’excellence et de l’innovation, tout en plaçant l’année 2026 sous le signe du renouveau et de la performance.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24