Célébration des 125 ans de l’évangélisation de l’Archidiocèse de Ouagadougou : Le programme officiel dévoilé

Dans le cadre des activités marquant les 125 ans de l’évangélisation de l’Archidiocèse de Ouagadougou, il a été organisé une conférence de presse, ce lundi 2 février 2026, à Ouagadougou. Objectif, présenter le programme officiel des célébrations de ce jubilé, dont l’ouverture se fera au pèlerinage diocésain prévu le 8 février 2026, à Yagma.

Pour le président du COPIL, Abbé Jacques Emilien Sidibé, ce jubilé de 125 ans est un élan de grâce, de commémoration et une occasion de porter un regard sur le futur.

« Il est, avant tout, une démarche spirituelle essentielle, un (temps de grâce) qui engage toute l’Eglise Famille de Dieu, non seulement à regarder le passé mais surtout résolument tourné vers l’avenir », a-t-il déclaré.

Le thème choisi pour cette célébration est « 125 ans de l’évangélisation à Ouagadougou : rendons grâce au Christ, fondement de notre foi et de l’espérance du monde », a-t-il également informé.

Abbé Jacques Emilien Sidibé a tenu à préciser que ce thème a été illustré par un logo à travers des symboles qui portent en eux des significations particulières. Il a résumé le sens de ces symboles en trois dimensions essentielles. « La première dimension, il s’agit de rendre grâce à Dieu et d’approfondir la foi. La deuxième dimension marque un élan pour l’avenir et la dernière est une action sociale et culturelle qui montre une Eglise au cœur du monde », a-t-il expliqué.

La célébration de ce jubilé poursuit trois objectifs selon les organisateurs. « L’objectif général qui guidera toutes nos actions est de célébrer la fidélité de Dieu pour renouveler l’élan missionnaire de notre Eglise Famille de Dieu », a affirmé l’Abbé Emilien Sidibé.

L’événement sera célébré pendant une année et sera marqué par plusieurs activités, foi de l’Abbé Emilien Sidibé. « Il y aura des activités au niveau diocésain, au niveau des vicariats et au niveau des paroisses », a-t-il dit.

Parmi les principales activités annoncées, il est prévu la réalisation d’un film documentaire sur l’histoire du diocèse, un tournoi de football et une course cycliste, ainsi que l’ouverture de trois nouvelles paroisses du jubilé.

Un appel a ainsi été lancé par le président du COPIL à l’endroit de tous les fidèles laïcs à devenir les protagonistes, les acteurs et les bâtisseurs de cette année de grâce.

L’Eglise Famille de Dieu de Ouagadougou a été installée officiellement à Ouagadougou le 25 juin 1901 avec l’arrivée des missionnaires Pères Blancs.

Daouda ZONGO (stagiaire)

Burkina 24