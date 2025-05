publicite

La campagne nationale d’évangélisation du groupe catholique « Buisson Ardent » s’est achevée le mercredi 30 avril 2025 à Ouagadougou par une cérémonie au stade municipal Issoufou Joseph CONOMBO. L’événement, marqué par une prière dirigée par l’Abbé Blaise Bicaba, a clôturé une série de rencontres spirituelles qui ont touché plusieurs paroisses du Burkina Faso depuis le mois d’avril.

Lancée début avril 2025, la campagne d’évangélisation a touché de nombreuses paroisses au Burkina Faso, incluant les archidiocèses de Koudougou et de Saponé, ainsi que les paroisses de Toudoubweogo et de Gounghin à Ouagadougou sous le thème central « Peuple du Burkina Faso, Dieu t’a tant aimé qu’il a envoyé son fils Jésus-Christ pour ton salut ».

Selon l’Abbé Thierry Nikiéma, aumônier du Buisson ardent, ce thème entre en parfaite harmonie avec la situation actuelle du pays. « Notre nation a besoin de paix et nous sommes là pour implorer la bénédiction du Seigneur sur notre nation. Nous demandons au Seigneur d’accorder la paix dans notre pays », a-t-il souligné.

À l’écouter, le message central est de rassurer les Burkinabè que Dieu est avec nous dans cette période de crise. « Ce n’est pas parce que nous sommes en temps de crise que nous devons penser que Dieu est absent dans notre pays.

Il faut que nous manifestions l’amour de Dieu pour notre pays et ensuite inviter les Burkinabè à être le relais de cet amour dans leur milieu de vie. Nous voulons la paix et la voie royale pour l’obtenir, c’est la voie de l’amour », a-t-il confié.

La cérémonie de clôture de la campagne a été ponctuée par une récitation du chapelet, des moments de louange, une prédication, des intercessions, une messe et une adoration. L’Abbé Blaise Bicaba, qui a dirigé la prédication, a exhorté le peuple burkinabè à s’aimer dans la paix, la vérité et la justice.

« Quand on parle de paix, il ne faut pas prendre un adage qui dit (qui veut la paix prépare la guerre), non, parce que le Christ est venu nous apporter la paix. La paix sans effusion de sang, la paix dans la justice, la paix dans la vérité. Dans le mensonge, on ne construit jamais », a-t-il signifié.

« Buisson Ardent » est un groupe de prière catholique actif dans l’évangélisation au sein des universités. 2025 marque leur 30e anniversaire d’engagement. René Payao, responsable principal du groupe, a exprimé sa satisfaction quant au déroulement de la récente campagne et sa gratitude envers Dieu pour les grâces reçues.

« Nous voulons rendre grâce au Seigneur qui nous a permis pendant 30 ans de courir sans nous lasser, comme sa parole le dit, pour l’annoncer à travers cette campagne d’évangélisation », a-t-il relevé.

Aurelle KIENDREBEOGO et Djamila WOMBO (stagiaires)

Burkina 24

