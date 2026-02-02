Tribune | Aristide Bancé, la solution des Étalons du Burkina Faso, selon Jean Pierre Tologho

Ce texte est une analyse prospective signée Jean-Pierre Tologho, consacrée à l’avenir de l’encadrement technique de l’équipe nationale du Burkina Faso.

Le football burkinabè traverse un tournant décisif. Après des années d’efforts, de talents révélés et parfois de désillusions, une question centrale s’impose aujourd’hui à tous les amoureux du ballon rond : qui pour redonner une âme, une identité forte et durable aux Étalons du Burkina Faso ?

La réponse pourrait bien se trouver là où peu osent encore regarder : Aristide Bancé

Ancien capitaine emblématique des Étalons, Aristide Bancé n’est pas qu’un nom. Il est un symbole. Un symbole de combativité, de fierté nationale et d’engagement total pour le maillot.

Son parcours, marqué par des sacrifices, des victoires et des moments de gloire partagés avec tout un peuple, fait de lui bien plus qu’un ancien joueur : un leader naturel.

Un homme qui connaît les Étalons de l’intérieur

Contrairement à de nombreux techniciens recrutés ailleurs, Aristide Bancé connaît intimement les réalités du football burkinabè. Il a vécu les vestiaires, les pressions populaires, les attentes du public et les défis logistiques propres à notre contexte. Cette connaissance du terrain est un atout majeur.

Former, motiver et diriger une équipe nationale ne se résume pas à une question de diplômes ou de curriculum international ; c’est aussi une affaire de compréhension culturelle, d’identité et de proximité avec les joueurs.

Les Étalons ont besoin d’un entraîneur qui parle leur langage, qui comprend leurs forces mais aussi leurs fragilités, et qui sache transformer ces réalités en levier de performance.

Restaurer l’identité et l’esprit de combat

Ce qui a longtemps fait la force des Étalons, ce n’était pas seulement la technique, mais l’état d’esprit : la rage de vaincre, la solidarité, le refus de baisser les bras. Aristide Bancé incarne cet esprit.

Le nommer entraîneur, c’est envoyer un message fort : le Burkina Faso croit en ses fils, en son expertise locale et en sa capacité à écrire sa propre histoire sportive.

À l’heure où de nombreux pays africains font le pari de leurs anciens internationaux devenus techniciens, le Burkina Faso ne peut rester en marge de cette dynamique. Faire confiance à Aristide Bancé, c’est investir dans une vision à long terme, fondée sur la transmission, la discipline et la fierté nationale.

Un choix audacieux mais stratégique

Certains diront que le choix est audacieux. C’est vrai. Mais le football n’avance jamais sans audace. Les grandes réussites naissent souvent de décisions courageuses. Encadré par un staff technique compétent et soutenu par la Fédération, Aristide Bancé pourrait insuffler une nouvelle dynamique aux Étalons, notamment en favorisant l’émergence des jeunes talents et en créant une passerelle solide entre les générations.

Il ne s’agit pas seulement de gagner des matchs, mais de construire une équipe durable, respectée et crainte, capable de porter haut les couleurs du Burkina Faso sur la scène africaine et internationale.

Le moment de croire en nous-mêmes

Aujourd’hui, le débat doit être posé sans passion inutile mais avec lucidité : et si la solution venait de chez nous ?

Aristide Bancé a donné au football burkinabè sur le terrain. Il peut encore lui donner beaucoup sur le banc de touche.

Interpellons les décideurs, la Fédération, les anciens joueurs, les supporters et l’opinion nationale : le Burkina Faso mérite un projet sportif enraciné, ambitieux et porté par des hommes qui aiment profondément ce pays.

Aristide Bancé n’est peut-être pas seulement une option.

Il pourrait bien être la solution des Étalons du Burkina Faso.

Jean Pierre Tologho

Citoyen burkinabè