Toulouse : Un obus découvert dans le rectum d’un patient, l’hôpital déclenche une opération de déminage

Un fait pour le moins insolite s’est produit dans le sud de la France. Un homme de 24 ans a été admis aux urgences du Centre hospitalier universitaire de Toulouse après s’être introduit un obus dans le rectum, selon des informations révélées par La Dépêche du Midi et confirmées par une source interne à l’établissement.

Le patient s’est présenté dans la nuit du samedi 31 janvier au dimanche 1er février 2026 à l’hôpital Rangueil. Lors de la prise en charge, l’équipe médicale a découvert la présence d’un objet inhabituel nécessitant une intervention chirurgicale. Il s’agissait, selon le quotidien régional, d’un obus de collection mesurant près de 20 centimètres.

Face à un risque potentiel d’explosion, les soignants ont immédiatement alerté les services spécialisés. Une équipe de déminage est alors intervenue afin de sécuriser l’opération. Les sapeurs-pompiers ont également été mobilisés, à la demande des forces de l’ordre, pour assurer la prévention contre tout risque d’incendie durant l’intervention.

Dans un communiqué, le Service départemental d’incendie et de secours a confirmé qu’un « engin explosif a été neutralisé dans le sas des urgences », sans donner davantage de précisions.

La direction du CHU de Toulouse n’a pas souhaité commenter l’incident. Un événement similaire avait déjà été signalé en Angleterre en 2021.

Source : La Presse Ca