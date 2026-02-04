Cancer du sein, col de l’utérus, prostate : Le Burkina Faso intensifie la lutte

Ceci est une déclaration du ministre de la santé à l’occasion de la journée mondiale contre le cancer sous le thème « Unis par l’unique ».

A l’instar des autres pays, le Burkina Faso commémore cette année la Journée mondiale de lutte contre le cancer, afin d’exprimer sa solidarité envers les personnes vivant avec un cancer et de renforcer les actions de prévention, de dépistage et de prise en charge de cette maladie.

Instituée en l’an 2000 par l’Union internationale contre le cancer, cette journée est célébrée chaque 4 février et constitue une opportunité d’intensifier la sensibilisation et la lutte contre le cancer. Cette année, le thème retenu est « Unis par l’unique ».

Le cancer demeure, à l’échelle mondial, un problème majeur de santé publique et un défi qui nous concerne tous. En 2022, le monde a enregistré 20 millions de nouveaux cas et 9,7 millions de décès. Selon les projections, le nombre de nouveaux cas pourrait atteindre 35 millions en 2050, avec un impact particulièrement lourd pour les pays à ressources limitées, notamment africains.

Au Burkina Faso, les cancers gynécologiques et mammaires (40%), les cancers digestifs (17%), les cancers urologiques (15%) et les cancers cutanés (11%) sont les groupes les plus représentés. Les cancers les plus fréquents par organe sont ceux du sein (21,6%), de la prostate (11%) et du col de l’utérus (9,9%).

Selon les dernières données de Globocan, environ trois femmes meurent chaque jour du cancer du sein et trois autres du cancer du col de l’utérus, soit respectivement 818 et 775 décès par an. La particularité de notre contexte, comme de nombreux pays à ressources limitées, réside dans la précocité des décès. Près de 50% des patients décèdent dans l’année suivant le diagnostic, soulignant les défis persistants liés aux délais diagnostiques et à l’accès équitable aux services de prévention, de dépistage et de traitement.

Les actions du Gouvernement pour inverser la tendance

Face à ces constats, le Gouvernement, sous le leadership du Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, Chef de l’Etat, a engagé des réformes fortes et structurantes, parmi lesquelles :

la mise en place du Programme national de lutte contre le cancer, visant à réduire l’incidence et la mortalité liées aux cancers ;

la gratuité du dépistage des cancers gynécologiques et mammaires ;

le soutien continu à la société civile ;

la gratuité de la radiothérapie pour les cancers les plus fréquents, notamment ceux du sein, de la prostate et du col de l’utérus ;

l’acquisition et le déploiement de cliniques mobiles, permettant de lever les barrières géographiques et de renforcer le dépistage et la prévention du cancer du col de l’utérus sur l’ensemble du territoire ;

la construction et la mise en service de centres de radiothérapie à Ouagadougou (Tengandogo) et à Bobo Dioulasso (Dafra) ;

la sensibilisation continue et la priorisation de la lutte contre le cancer à travers le mois d’octobre rose ;

la vaccination gratuite des jeunes filles contre le virus responsable du cancer du col de l’utérus.

Les perspectives

Afin de renforcer et pérenniser la lutte contre le cancer, le Gouvernement s’est fixé les priorités suivantes :

élaborer et diffuser des protocoles nationaux de prise en charge des cancers du sein, du col de l’utérus, de l’enfant et de la prostate ;

dynamiser les réunions de concertations pluridisciplinaires ;

renforcer la formation des spécialistes du cancer ;

subventionner la chimiothérapie ;

étendre la vaccination contre le HPV à toutes les filles âgées de 9 à 14 ans, et intensifier le dépistage des lésions précancéreuses du col de l’utérus grâce aux cliniques mobiles ;

renforcer les capacités techniques des structures de santé pour le traitement des lésions précancéreuses et le suivi des patients.

Appel à la mobilisation

Cette journée internationale de lutte contre le cancer nous rappelle l’importance du dépistage précoce, de l’adoption d’un mode de vie protecteur contre les cancers, notamment une alimentation saine et équilibrée riche en fruits et légumes, la pratique régulière du sport, l’éviction du tabac et de l’alcool. Elle nous rappelle également que, dans le contexte africain, près de 30% des cancers sont liés aux infections, ce qui appelle à une adhésion forte à la vaccination contre l’hépatite B et le Papilloma virus humain (HPV), responsables respectivement des cancers du foie et du col de l’utérus.

Réunis autour du thème « Unis par l’unique », nous réaffirmons notre détermination à transformer la prise en charge du cancer, à accélérer le diagnostic précoce et à garantir des soins accessibles à chaque Burkinabè.

J’invite l’ensemble de la population à adopter un mode de vie sain et à adhérer pleinement aux mesures préventives et aux nombreuses opportunités de dépistage mises en place par l’Etat.

Pour ma part, mon département ministériel poursuivra sans relâche ses efforts, en étroite collaboration avec nos partenaires techniques et financiers, afin de garantir un accès équitable à la prévention, au dépistage, au diagnostic précoce et aux soins contre le cancer.

« Unissons-nous pour que chaque Burkinabè ait accès à un diagnostic précoce et à des soins de qualité ! »

Le Ministre de la Santé

Dr Robert Lucien Jean-Claude KARGOUGOU

Officier de l’Ordre de l’Etalon